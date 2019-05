Game of Thrones - Gaming-Stühle von HBO und Secretlab angekündigt: Stark, Targaryen und Lannister

Während aktuell die Spoiler zu „Game of Thrones“ nur so durchs Netz fliegen, lehnt sich das Personal von Secretlab entspannt zurück - stilecht mit dem richtigen Stuhl von Haus Lannister, Haus Stark oder Haus Targaryen.

Während sich die Zuschauer von Game of Thrones aktuell für Staffel 8, Episode 4 begeistern, hat der Sender HBO eine kleine Ankündigung in Hinsicht auf den Serienhit getätigt. Eine neue Produktlinie zielt auf die weltweite Spielerschaft ab, die sich mit der Serie identifiziert. Es handelt sich um einen hauseigenen Gaming-Seat, den sie in Zusammenarbeit mit Secretlab entwickelt haben. Immerhin benötigen die Spieler einen stilechten Thron fürs eigene Zuhause?

Gaming-Seats zu Game of Thrones

Und da die GoT-Zuschauer sicherlich allesamt ihr Lieblingshaus haben, haben die Produzenten auch verschiedene Modelle des Gaming-Stuhls entwickelt. Da wären also einmal Haus Targaryen, Haus Stark und Haus Lannister. Alle Stühle kommen mit entsprechenden Farben und dem jeweiligen hauseigenen Siegel. Demnach unterscheiden sich die drei Editionen stark voneinander.

So ganz günstig sind die Stühle allerdings nicht. Mit rund 400 US-Dollar (389 bis 429 USD) schlagen sie ordentlich zu Buche. Bei den Produkten handelt es sich um eine limitierte Ausgabe. Ihr könnt sie über die Webseite von Secretlab erwerben. Die Ware kommt aus dem Vereinigten Königreich und wird auch nach Deutschland verschickt.

Ihr könnt der Webseite von Secretlab hier einen Besuch abstatten. Was haltet ihr von den Modellen? Würdet ihr euch solch einen Stuhl zulegen?