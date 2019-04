Game of Thrones - Erste Folge löst emotionale Reaktionen, eine Reihe von Memes und Ärger über Länge der Folge aus!

Die erste Folge der achten und letzten Staffel von „Game Of Thrones“ löste in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Reihe von Emotionen in den Zuschauern aus. Neben zahlreichen Memes kam auch einiges an Ärger über die Länge der Folge im Internet auf!

Es ist endlich soweit, der Winter ist da! Die erste Folge der letzten Staffel von Game Of Thrones konnte bei seiner Erstaustrahlung in der Nacht von Sonntag auf Montag beim Sender HBO gleich mehrere Rekorde brechen. Circa 17,4 Millionen Zuschauer sahen Daenarys, Jon, Arya und Co. bei ihren neuen Abenteuern zu und machten somit die Premiere der neuen Staffel zur meistgeschauten Folge. Aus diesem Grund ließen die lautstarken Meinungen von Zuschauern nicht lange auf sich warten. Neben zahlreichen Memes und emotionalen Reaktionen waren einige Fans verärgert ...

Emotionale Reaktionen und ulkige Memes

Ja, nicht jeder war mit der ersten Folge der neuen Staffel zufrieden. Viele Zuschauer ließen ihren Frust über die Länge der Folge, die 55 Minuten beträgt, nach Austrahlung der Episode erstmal auf Twitter aus. Obwohl die Länge von 50 Minuten oder mehr im normalen Rahmen einer „Game Of Thrones“-Folge liegt, hatten manche Zuschauer mehr erwartet:

Wow that episode felt super short 😩😪 #GameofThrones — Out Of Steam 💨 (@_OutOfSteam) 15. April 2019

Doch diese Reaktionen machen nur einen kleinen Teil der Zuschauerschaft aus. Die Mehrheit aller Fans konnten ihre Begeisterung über die erste Folge nicht lange für sich behalten und so fanden sich kurze Zeit nach der Austrahlung schon die ersten freudigen Tweets in den Foren wieder:

Vor allem die Wiedervereinigung von Jon und Arya Stark, die sich in der Serie seit der allerersten Staffel nicht gesehen hatten, ließ bei vielen Zuschauern die Tränen laufen:

ARYA UND JON REUNION MEIN HERZ

Auch das Verhalten eines Charakters ließ die Twitter-Gemeinde eine Reihe von urkomischen Tweets hervorbringen. Bran Stark, der bei der Premiere-Episode meist nur in seinem Rollstuhl mysteriös von der Ferne aus Leute beobachtet, wurde zum gefundenen Fressen der Meme-Kultur:

Was waren eure Reaktionen zur ersten „Game Of Thrones“-Folge der finalen Staffel? Lasst es uns in den Kommentaren wissen! Wenn ihr außerdem die erste Episode noch nicht geschaut habt, dann könnt ihr euch hier das Sky Ticket für nur 4,99 Euro besorgen:

*Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Sky handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.