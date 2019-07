Game of Thrones - Erste Bilder des neuen Stark-Banners aufgetaucht

Die heiße Phase für das Prequel von Game of Thrones hat begonnen. Immer mehr Infos tauchen zu dem Dreh der neuen Serie auf. Jetzt gibt es sogar - dank einiger aufmerksamer Fans - Fotos von den Drehorten und damit auch einen ersten Blick auf einige Requisiten.

Game of Thrones Drehbuchautor verrät, welcher gestorbene Charakter eigentlich überleben sollte!

Genauer gesagt, stammen die Bilder hier (via GoTlike Locations) wohl aus Gaeta in Italien. Dort wird aktuell wohl an der Prequel-Serie zu Game of Thrones gedreht. Ein Boot, das mit einigen Mann besetzt ist, hat dabei eine ganz besondere Flagge gehisst.

Only shortly before sunset the prop boat came out of the grotto again to go back to the production's second base in the port of Gaeta. This time the boat's crew was in costume and the banner (which might be an early Stark one?) revealed. #Bloodmoon #Gaeta pic.twitter.com/WYRFn3aJMT