Game of Thrones - Eröffnungssequenz mit Oreos nachgestellt

Nur noch wenige Wochen bis die achte und damit finale Staffel von „Game of Thrones“ anläuft. Vielen läuft bei dem Gedanken und der Vorfreude sicher das Wasser im Mund zusammen. Eine limitierte Edition von Oreo-Keksen und ein veröffentlichtes Video dazu könnten euch die Wartezeit versüßen.

In Zusammenarbeit mit Elastic, dem Macher des Openings von Game of Thrones, wurde ein Kunstwerk aus Oreo-Keksen geschaffen. Laut CNET wurden über 2750 Oreos aus der Special Edition genutzt, um das knapp 1-minütige Video zu drehen. Mithilfe der Kekse wurden komplette Landschaften und Schlösser in der schneebedeckten Welt geschaffen.

Diese besondere Edition von Oreos wurde bereits im Februar angekündigt. Verpackt in Schwarz- und Grautönen handelt es sich um die gewohnten Kekse mit der weißen Cremefüllung, doch beim genaueren Hinsehen erkennt man, dass die Logos von Haus Lannister, Haus Targaryen, Haus Stark und vom Nachtkönig eingeprägt wurden.

Die Kekse sollen ab dem 8. April in den Supermärkten erhältlich sein, also heißt es für die finale Staffel, die am 15. April anläuft, mit Oreos eindecken!

Das Ende einer Ära

Nicht nur die Fans von „Game of Thrones“ sind traurig, auch die Schauspieler selbst zeigen sich von ihrer emotionalen Seite über das Ende der Serie. Gegenüber MTV News gab Cersei Lannister (Lena Headey) an, dass das letzte Skriptlesen sehr emotional war und dass sich einige die Tränen nicht verkneifen konnten.

„Wir lasen alle gemeinsam. Es war sehr emotional, sich bei allen zu verabschieden. Es waren neun Jahre. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen, kann nicht sagen, wie ich mich fühlte“, so Lena Headey.

Seid ihr auch traurig über das Ende? Habt ihr alle bisherigen Staffeln gesehen? Erzählt es uns gern unterhalb in den Kommentaren.