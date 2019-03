Game of Thrones - Episoden der letzten Staffel werden kürzer sein als gedacht!

Die letzte Staffel von „Game Of Thrones“ startet am 14. April. Zuschauer weltweit freuen sich bereits seit Monaten auf die angekündigten Folgen in Spielfilmlänge. Wer aber bisher geglaubt hat, dass jede Episode länger als 90 Minuten dauern wird, für den haben wir leider schlechte Neuigkeiten ...

Wer wird auf dem Eisernen Thron enden? Der Antwort auf diese Frage kommen wir jeden Tag ein bisschen näher und doch dauert es noch einen ganzen Monat, ehe Game Of Thrones in die vorerst letzte Runde starten wird. Nach der enttäuschenden Nachricht, dass die achte Staffel nur über sechs Folgen verfügen wird, kam ein Lichtblick auf: Jede einzelne Episode soll in Spielfilmlänge laufen. Doch wenn ihr glaubt, dass euch pro Folge 90 Minuten erwarten werden, dann müssen wir euch jetzt leider eine schlechte Nachricht überbringen.

Game of Thrones Trailer zur 8. Staffel stellt neuen Rekord auf

Nur die letzten drei Folgen in Überlänge

Seit der Geburtsstunde des Binge Watching ist es üblich, dass Serienmacher auf das Format „längere Folgen und kürzere Staffeln“ umsteigen. So blieb auch die HBO-Erfolgsserie „Game Of Thrones“ bisher bei standardmäßigen 10 Folgen pro Staffel, die jeweils eine Länge von 50 bis 60 Minuten einnehmen. Mit der achten und letzten Staffel soll sich das aber nun ändern. Gerade mal sechs Folgen wurden vor einiger Zeit für das Finale angekündigt, was zur Enttäuschung vieler Fans sehr untypisch für die Serie ist.

Doch um die Zuschauer ein wenig zu besänftigen, gab es kurze Zeit später gute Neuigkeiten. Serienmacher und Cast-Mitglieder äußerten sich über die Länge der einzelnen Episoden, die scheinbar in Spielfilmlänge laufen sollen. Folgen im Filmformat würde dem ganzen einen noch epischeren Ausklang und begeisterten Zuschauern mehr Antworten in kürzerer Zeit geben. Doch ganz so richtig waren diese Äußerungen nicht.

HBO hat nun eine offizielle Liste mit den Längen pro Episode veröffentlicht und hier wird schnell klar, dass nur die letzten drei Episoden der achten Staffel in Überlänge laufen werden:

Episode 1: 54 Minuten

Episode 2: 58 Minuten

Episode 3: 60 Minuten

Episode 4: 78 Minuten

Episode 5: 80 Minuten

Episode 6: 80 Minuten

Game of Thrones Maisie Williams: „Dreharbeiten zur letzten Staffel waren psychische Belastung!"

Somit fällt die Länge der sechs Folgen leider um einiges kürzer aus als viele von uns angenommen hatten. Einen offiziellen Grund für die Kürzung der Staffel gibt es bislang nicht. Und trotzdem: Auch wenn die letzte Staffel zu „Game Of Thrones“ etwas schmaler sein wird als seine Vorgänger, können wir uns ganz bestimmt auf die epischsten Episoden freuen, die die Serie bislang gesehen hat.

Fans können sich unter anderem über eine Folge freuen, die ausschließlich aus einer einzigen Schlacht bestehen wird. Somit wird „Game Of Thrones“ die bislang größte Inszinierung einer Schlacht in der Geschichte des Film und Fernsehens verzeichnen und Szenen wie den Kampf um Helms Klamm in „Der Herr der Ringe“ sicherlich toppen können.

Die achte und letzte Staffel von „Game Of Thrones“ startet am 14. April 2019 auf HBO und ist zeitgleich in Deutschland auf dem Pay-TV-Sender Sky zu sehen.