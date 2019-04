Game of Thrones - Episode 2 löst erneut eine Reihe von Internet-Memes aus

Das Internet schläft nie! Unter dem Hashtag #MemeOfThrones und #DemThrones haben Twitter und Co. über die zweite Folge von „Game Of Thrones“ die lustigsten Memes ausgepackt. Wir haben einige davon für euch im Überblick.

Ein Internet ohne Meme-Kultur kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Auch die Serie Game Of Thrones, deren letzte Staffel momentan wöchentlich ausgestrahlt wird, kommt um den Trend nicht herum und muss sich dem Humor des weiten Netzes aussetzen. Nach den urkomischen Memes der ersten Folge haben wir für euch nun auch die besten der zweiten Episode im Überblick!

Game of Thrones Recap: Zusammenfassung aller Episoden der 8. Staffel

Meme Of Thrones

Die beliebteste Szene, die diese Woche vom Internet gememet wurde, war ganz klar Tormunds Geschichte über die Brustmilch der Riesin und seine offensichtliche Zuneigung für Brienne. Hier konnten Fans ihrer Kreativität freien Lauf lassen und brachten das Internet in den letzten Stunden zum Lachen:

Tormund when he saw Brienne sitting by the fire #GameofThrones pic.twitter.com/NaRwm1tLMo — LadyVirtueMoir 👑 (@ladyvirtuemoir) April 22, 2019

Tormund: I sucked a giant's breast for 3 months



Everyone: pic.twitter.com/eaDol6hqsf — Brian (@BrianButWithAnI) April 22, 2019

Doch auch Podricks Lied, Jenny of Oldstones, das er am Kaminfeuer zur Unterhaltung der Anderen wunderschön von sich gab, löste einige witzige Reaktionen in der Meme-Welt aus:

Everyone: We’re all going to die tomorrow.



Podrick: Anyway, here’s Wonderwall. pic.twitter.com/qscct6xf93 — Toby Herman (@tobyherman27) April 22, 2019

Und auch der Rest der Episode gab dem Internet Grund, sich über die Serie auf liebvolle Art lustig zu machen. Sei es der ungewöhnliche Plan, alle kampfschwachen Menschen in Winterfell in die Kerker zu schicken, in denen es nur von Gräbern wimmelt (ist irgendjemand mal auf den Gedanken gekommen, dass der Nachtkönig die Untoten wiederbeleben kann?). Oder die emotionale Szene, in der Brienne von Jaimie zur Ritterin geschlagen wurde. All das musste das Internet in Memes verarbeiten:

#GameOfThrones



Everybody in the crypt: 🤫🤭👀



Ned Stark when the Night King pull up and resurrect his goofy ass: pic.twitter.com/DdMf51UClF — Barefoot Bernstein (@BadNewsBaller7) April 22, 2019

Me watching Brienne get knighted by Jaime #GameOfThrones pic.twitter.com/bZKR4P6AUw — Gendrya Staratheon (@hamlinzSTAN) April 22, 2019

#GameofThrones

Arya: I'm not the red woman,

take your own bloody pants off



Everyone watching: pic.twitter.com/9CofAjUQSY — MSDian Forever (@MSDianForever17) April 22, 2019

Game of Thrones Staffel 8: Exakte Termine, Uhrzeit, Länge und Streams bekannt

Das Internet ist wirklich ein ganz besonderer Ort, an dem wir uns auch nach Austrahlung unserer Lieblingsserien mit Herzenslust über das Geschaute austauschen und lustig machen können. Wir halten euch in den nächsten Wochen weiterhin auf dem Laufenden, wenn die neusten Game Of Thrones-Memes im Internet erscheinen!

Wenn ihr außerdem die ersten zwei Folgen noch nicht geschaut habt, dann könnt ihr hier das Sky-Ticket für 9,99 Euro erwerben:



*Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Sky handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.