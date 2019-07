Game of Thrones - Diese Schauspieler haben sich selbst für den Emmy nominiert

Die finale achte Staffel der Fantasy-Serie „Game of Thrones“ durfte sich, wie erst gestern bekannt wurde, über satte 32 Emmy-Nominierungen freuen. Während Fans noch immer darüber streiten, ob die Masse an Nominierungen überhaupt gerechtfertigt ist wurde nun bekannt, dass drei der Stars sich selbst nominiert haben.

Drei GoT-Stars wählen sich selbst

32 Emmy-Nominierungen, unter anderem für die beste Dramaserie und die schauspielerische Leistung der bekanntesten Akteure, konnte sich „Game of Thrones“ zuletzt sichern. Wie HBO jetzt gegenüber TheHollywoodReporter bestätigt hat, haben sich drei der Stars sogar selbst nominiert.

Eigentlich habe HBO offenbar gar nicht so viele Nominierungen vorgesehen, weshalb sich drei Stars kurzerhand selbst nominierten und die dafür notwendigen 225 US-Dollar selbst bezahlt haben.

Während es nicht unüblich ist, dass sich Schauspieler einer länger laufenden Serie selbst für die Emmy-Berücksichtigung nominieren, ist das für die finalen Einträge eher unüblich. Selbst HBO zeigt sich überrascht, dass die drei Stars auf der Liste der Nominierten auftauchten.

Während die Nominierungen normalerweise von einem Award-Team des Senders vorgenommen werden, haben Alfie Allen (Theon Greyjoy), Gwendoline Christie (Brienne von Tarth) und Carice van Houten (Melisandre) die Zügel offenbar selbst in die Hand genommen.

Die drei Schauspieler sind für die Auszeichnungen als Outsanding Supporting Actor, Outstanding Supporting Actress und Outstanding Guest Actress nominiert worden. Die Preisverleihung findet am 23. September 2019 statt. Was sagt ihr: Haben sich die Drei ihre Nominierungen verdient?