Game of Thrones - Comic zur TV-Serie bringt Jon, Cersei, Dany und ihren Drachen zurück

Die Erfolgsserie „Game of Thrones“ wurde zwar mit der 8. Staffel beendet. Wer jedoch nicht genug von George R.R. Martins Fantasy-Saga hat, der darf sich auf eine Comic-Adaption der Buchreihe „Das Lied von Eis und Feuer“ freuen.

Die Fantasy-Serie Game of Thrones gehört zweifelsfrei zu der erfolgreichsten und meistdiskutierten TV-Serie der vergangenen Jahre. Millionen Zuschauer fieberten Woche für Woche mit Jon Schnee, Dany Targaryen und den übrigen Helden der Geschichte aus Westeros mit.

Im Frühjahr dann lief die finale Staffel über den Sender, doch nicht alle Fans waren mit den Entscheidungen der Serien-Macher David Benioff und D. B. Weiss über deren inhaltliche Ausrichtung und der Charakterentwicklung einverstanden. Zahlreiche Fans forderten sogar per Petition eine Neuverfilmung.

Comics näher an den Büchern als die TV-Serie

Wer nicht genug von George R.R. Martins Fantasy-Epos „Das Lied von Eis und Feuer“ hat, der darf sich auf eine Fortsetzung der Comic-Version der erfolgreichen Buchreihe freuen. Der erste Band „Eisenthron“ wurde bereits als Graphic Novel von Dynamite Entertainment umgesetzt, nun folgt mit Königsfehde („Clash Of Kings“) der 2. Band, illustriert von Landy Q. Walker und Mel Rubi. Erscheinen wird die erste Ausgabe im Januar 2020.

Die Autoren legen dabei großen Wert darauf, eine originalgetreue Adaption zu gestalten, die sich inhaltlich eng an die Buchvorlage hält – im Gegensatz zur TV-Serie. Darin befindet sich Dany mit ihren Drachen auf dem Weg nach Westeros, um ihren rechtmäßigen Anspruch auf den Eisernen Thron über die Sieben Königslande gelten zu machen. Währenddessen regieren die Lennisters in Königsmund, während Jon Schnee bei der Nachtwache gegen die Weißen Wanderer kämpft und König Robb Stark in Winterfell über den Norden herrscht.

Gleich zwei Prequel-Serien in Arbeit

Währenddessen arbeitet der US-Sender HBO an gleich zwei Serien-Ableger zu „Game of Thrones“. In beiden getrennt voneinander entwickelten Produktionen wird die Vorgeschichte der Fantasy-Saga aufgearbeitet. Beides mal ist Buchautor George R.R. Martin maßgeblich an der Entwicklung der Geschichte beteiligt.

Die erste Prequel-Serie mit Naomi Watts in der Hauptrolle wird derzeit gedreht und soll voraussichtlich 2020 auf dem US-Sender HBO an den Start gehen. Die Handlung spielt in Westeros rund 5.000 Jahre vor den Ereignissen aus „Game of Thrones“ und stellt die Geschichte der Kinder des Waldes und den Ursprung der Weißen Wanderer in den Mittelpunkt. Auch der Ursprung der Lennisters wird thematisiert, der Eiserne Thron existiert zu diesem frühen Zeitpunkt aber noch nicht.

Die zweite geplante Prequel-Serie basiert auf Martins neuem Buch „Feuer und Blut“ und handelt von dem Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen. Hunderte von Jahren vor Dany und ihren drei Drachen wird die Geschichte ihrer Vorfahren erzählt, die zu diesem Zeitpunkt den Eisernen Thron schmiedeten und über Westeros herrschten. Diesmal spielen auch die Drachen wieder eine größere Rolle, versprach der Buchautor.

Game of Thrones im Free-TV und auf Blu-ray

Inzwischen steht endlich fest, wann die finale Staffel von „Game of Thrones“ im Free-TV gezeigt wird. Der Startschuss fällt am Samstag, den 5. Oktober 2019 auf RTL II. Jeden Samstag werden ab 20:15 Uhr gleich zwei Folgen am Stück gezeigt bis hin zum großen Serien-Finale am 19. Oktober 2019.

Wer jedoch die Serie ohne Werbeunterbrechungen noch einmal sehen möchte, sollte sich den Heimkinostart der 8. Staffel im Kalender vormerken: Warner kündigt für den 03. Dezember 2019 die finale Staffel auf DVD, Blu-ray und 4K Ultra HD an.

Zeitgleich erscheint eine umfangreiche „Game of Thrones“-Complete Collection mit sämtlichen Staffeln und Folgen und jede Menge Bonusmaterial. Sie ist hier erhältlich:

