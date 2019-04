Game of Thrones - Auch Episode 3 löst eine Reihe von urkomischen Internet-Memes aus!

Das Internet schläft nie! Unter dem Hashtag #MemeOfThrones und #DemThrones erscheinen auf Twitter und Co. jede Woche die lustigsten Memes über die neuste Folge von „Game Of Thrones“. Wir haben einige davon für euch wie gewohnt im Überblick!

Diese Woche durften wir die epische Schlacht um Winterfell in der dritten Folge der letzten Staffel Game Of Thrones bewundern. Obwohl die bislang ambitionierteste und emotionalste Folge wenig Zeit zum Atmen oder gar Platz für lustige Momente ließ, fand das Internet erneut Grund, die wichtigsten Ereignisse der Episode in Memes festzuhalten. Was wir aus den Tiefen des Netzes diese Woche ausgegraben haben, zeigen wir euch jetzt in unserem „Meme Of Thrones“-Überblick!

Vorsicht: Spoiler zu Staffel 8, Episode3 in der News enthalten.

Game of Thrones Recap Staffel 8 Episode 3 - Der Anfang vom Ende ist dunkel und verlangt viele Opfer

Die Schlacht der Memes

Dass die Schlacht um Winterfell episch war, können wir glaube ich alle bestätigen. Jedoch eine Sache fiel dem Internet während der Austrahlung der dritten Folge ebenfalls auf. Die Belichtung schien auf dem Feld ungewöhnlich dunkel zu sein. Oder, wie einige Verfechter des Filmemachens reinriefen, realistisch dunkel? Egal wie es gemeint war, Twitter hatte einige Meinungen zum Belichtungsproblem:

I would like to thank Melisandre for increasing the lighting in this episode by 100 #GameofThrones #GoT pic.twitter.com/ngIQ5tHaDO — Nora Dominick (@noradominick) April 29, 2019

She lit this episode right the fuck up so we could see shit. The true hero. #GameOfThrones pic.twitter.com/5XPHGc7A2d — Jake Metz (@jake_metz) April 29, 2019

Me trying to see what’s going on in the battle #GameofThrones pic.twitter.com/53BPv0J0Wh — كواويزما (@SaudiBoy22) April 29, 2019

Auch Brans erneut passive Haltung während der Folge war ein gefundenes Fressen für die Meme-Lords. Während um ihn herum hunderte von Menschen starben und um die Freiheit Westeros kämpften, entschied sich der Dreiäugige Rabe mit seinen geflügelten Kumpeln auf eine Reise zu begeben, und sich das Ganze von einer sicheren Distanz anzuschauen.

#GameofThrones#BattleOfWinterfell

Winterfell is burning

People are falling

The dead are rising

Bran: pic.twitter.com/6P73rVi45S — Abu Taher (@The_Abu_Taher) April 29, 2019

Doch Aryas finale Tat der Folge ließ das Internet in Jubeln ausbrechen. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ihr gelungener Versuch, dem Nachtkönig ein Ende zu bereiten, in den Weiten des Netzes gefeiert. Und somit entstanden natürlich einige witzige Memes:

The Night King’s security somehow letting Arya through #GameofThrones⁠ ⁠ pic.twitter.com/ory0f0eur9 — j (@RouIettista) April 29, 2019

Arya Stark rejoining the gang next episode #GameofThrones pic.twitter.com/SFfVNhLj3S — Game of Thrones Memes (@Thrones_Memes) April 29, 2019

Zwei weitere Reaktionen ließ das Internet auch sehr auflachen. Eine davon war Kim Kardashian, die ihre Reality-TV Show „Keeping Up With The Kardashians“ für den Sonntagabend promotete. Twitter wollte davon nichts hören und ließ sie ganz schnell wissen, welche Prioritäten an diesem Abend wichtiger sind:

kim there’s people that are dying in winterfell https://t.co/q9UKt4Tuj9 — osha (@oshawildling) April 29, 2019

Them trying to keep the dead out of Winterfell pic.twitter.com/D1DZerk50e — Steadman™ (@AsteadWesley) April 29, 2019

Wenn ihr weitere urkomische Memes habt, lasst sie uns gerne auf Facebook in den Kommentaren wissen! Außerdem fassen wir für euch jede Woche die aktuellste Folge „Game Of Thrones“ auf unserer Seite zusammen. Wenn ihr weiterhin die ersten drei Folgen noch nicht geschaut habt, dann könnt ihr hier das Sky-Ticket für 9,99 Euro erwerben:

