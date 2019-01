Game of Thrones - Alle 7 Staffeln pünktlich nachholen: Wann müsst ihr dafür beginnen?

Solltet ihr Game of Thrones bislang noch nicht gesehen haben oder aber euer Gedächtnis auffrischen wollen, ehe die achte Staffel im Arpil beginnt, dann habt ihr insgesamt 67 Episoden vor euch. Wir verraten euch in unserer News, ab wann ihr wie viele Folgen schauen müsst, damit es pünktlich bis zum Starttermin der finalen Staffel funktioniert.

Vor wenigen Tagen hat der US-Sender HBO den offiziellen Starttermin der achten und finalen Staffel zu der Fantasy-Serie Game of Thrones bekannt gegeben. Demnach dürfen sich alle Fans den 14. April 2019 in ihrem Kalender rot anstreichen. An diesem Tag erscheint die erste von insgesamt nur sechs Episoden, die dafür jede für sich in Spielfilmlänge mit einer Laufzeit von knapp 90 Minuten daherkommen werden.

Game of Thrones Starttermin und Teaser zur achten Staffel veröffentlicht

Ab wann soll ich starten?

Doch was ist, wenn ihr bislang noch keine einzige Staffel der Erfolgsserie geschaut habt oder euch nun einfällt, dass eine kleine Auffrischung der Handlung keine schlechte Idee wäre? Dann müsst ihr euch wirklich ins Zeug legen, schließlich liegen in diesem Fall immerhin 67 Episoden vor euch. Dabei beträgt die durchschnittliche Folgenlänge rund 50 Minuten.

Wir verraten euch, ab welchem Datum ihr wie viele Episoden schauen müsst, damit ihr direkt pünklich zum 14. April mit der achten Staffel weitermachen könnt.

Solltest du jeden Tag eine Folge schauen, dann musst du am 06. Februar beginnen.

Solltest du jeden Tag zwei Folgen schauen, musst du erst ab dem 12. März beginnen.

Solltest du jeden Tag fünf Folgen schauen, musst du erst ab dem 02. April beginnen.

Solltest du jeden Tag neun Folgen schauen, musst du erst ab dem 07. April beginnen.

Solltest du jeden Tag zehn Folgen schauen, musst du erst ab dem 8. April beginnen

Solltest du jedes Wochenende sechs Folgen schauen, musst du erst am Wochenende 2./3. Februar beginnen.

Wenn ihr es auf die Spitze treiben und die Serie 24/7 schauen möchtet, dann müsst ihr gerade einmal zwei Tage, 15 Stunden und 30 Minuten vor dem 14. April mit den sieben Staffeln starten. Das würden wir euch allerdings nicht empfehlen. Schließlich habt ihr dann nicht einmal mehr Zeit, um eine kurze Pinkelpause einzulegen.

Wo kann ich Game of Thrones schauen?

Sollte sich Game of Thrones bislang noch nicht in eurem Regal oder euer virtuellen Bilbiothek bei Amazon oder Co. befinden, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wo ihr die Serie erwerben könnt.

Bei Amazon Prime Video könnt ihr euch die einzelnen Staffel für einen Preis von rund 20-30 Euro in HD kaufen. Einzelne Episoden jeder Staffel kosten in HD 2,99 Euro.

1. Staffel (HD) für 25,99 Euro

2. Staffel (HD) für 28,99 Euro

3. Staffel (HD) für 28,99 Euro

4. Staffel (HD) für 28,99 Euro

5. Staffel (HD) für 28,99 Euro

6. Staffel (HD) für 28,99 Euro

7. Staffel (HD) für 19,99 Euro

Game of Thrones bei Amazon Prime

Bei dem Streaming-Dienst Sky könnt ihr noch bis Ende Februar für 4,99 Euro im Monat einen Staffelpass erwerben, der alle sieben Staffeln beinhaltet.

Game of Thrones mit Sky Ticket

Bei iTunes könnt ihr die Staffel ebenfalls entweder einzeln erwerben oder ihr greift zu dem Komplettpaket, das alle sieben Staffeln enthält und mit 149,99 Euro zu Buche schlägt. Die einzelnen Staffel können jeweils für rund 30 Euro erworben werden.

Game of Thrones bei iTunes

Bei Maxdome kostet die Staffel 23,99 Euro, einzelne Episoden gibt es hier ab 2,49 Euro.

Game of Thrones bei Maxdome

Im Microsoft Store werden die Staffeln jeweils für 23,99 Euro angeboten, die siebte kostet 19,99 Euro.

Game of Thrones im Microsoft Store

Außerdem bieten verschiedene Händler die einzelnen Staffel auch in Retail-Versionen an, damit ihr euch diese ins Regal stellen könnt.

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.