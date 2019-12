The Game Awards - Uhrzeit, Neuankündigungen und Livestream: Alle Infos zur Preisverleihung

In dieser Woche finden die alljährlichen Game Awards statt, bei der die Gaming-Highlights dieses Jahres in verschiedenen Kategorien mit einer Auszeichnung geehrt werden.

Moderator und Produzent Geoff Keighley verspricht im Rahmen der in dieser Woche stattfindenden Game Awards 2019 etwa zehn Neuankündigungen. Das erst vor kurzem geleakte Resident Evil 3 soll allerdings nicht dazugehören.

Doch was sind die Game Awards überhaupt und welche Spiele konnten 2018 überzeugen?

Was sind die Game Awards?

Bei The Game Awards handelt es sich um eine jährliche Preisverleihung, in dessen Rahmen für im Vorfeld nominierte Spiele abgestimmt wird. Im letzten Jahr war beispielshalber Rockstars Westerntitel Red Dead Redemption 2 mit gleich vier Auszeichnungen das erfolgreichste Spiel der Verleihung, gefolgt von God of War (drei Auszeichnungen) sowie „Celeste“ und Fortnite (jeweils zwei Preise).

Produziert und moderiert werden die Game Awards von Geoff Keighley, der bereits über zehn Jahre lang am Vorgänger, den Spike Video Game Awards, mitgewirkt hatte. Außerdem war Keighley in diesem Jahr für die Premiere der Opening Night Live zur gamescom 2019 in Köln zuständig. Die Show, die er ebenfalls moderierte und zu der hochkarätige Gäste wie Hideo Kojima anreisten, wird 2020 in die nächste Runde gehen, wie Mitte November innerhalb einer offiziellen Pressemitteilung bekannt gegeben wurde.

Eine Liste mit allen Gewinnern der Game Awards 2018 haben wir euch in diesem Artikel zusammengestellt:

The Game Awards Gewinner des Jahres bekannt: Das sind die besten Spiele

Wann finden die Game Awards 2019 statt?

Die Game Awards werden am Freitag, den 13. Dezember um 02:30 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt.

Wo kann ich die Game Awards verfolgen?

Die Preisveranstaltung könnt ihr euch unter anderem auf dem offiziellen Twitch-Account der Game Awards anschauen. Den Kanal haben wir euch unterhalb dieser Zeilen eingebunden: