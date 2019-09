The Game Awards - Datum für The Game Awards 2019 steht mitsamt Thema nun fest

Mittlerweile ist die Veranstaltung The Game Awards eine feste Tradition in der Videospielindustrie. Das Gaming-Pendant zu alteingesessenen Filmverleihungen findet in diesem Jahr erneut statt und nun wissen wir auch, wann dies der Fall sein wird.

The Game Awards Live-Stream anschauen: So guckt ihr die Verleihung!

Falls ihr dieses Jahr wieder reinschalten möchtet, wenn die Bühne für die besten Spiele des Jahres 2019 eröffnet wird, solltet ihr euch den 12. Dezember 2019 dick im Kalender markieren. Denn dann bringen Geoff Keighley und sein Team die Show in einer neuen Runde zurück.

Der zugehörige Reveal-Trailer, der mitsamt Termin veröffentlicht wurde, gibt unter anderem zu verstehen, dass es sich bereits um das fünfjährige Jubiläum der Show handelt. Keighley meint diesbezüglich auf Twitter:

Während sich also die halbe Welt auf die kommende Konsolengeneration rund um die Xbox Scarlett und PS5 einstimmt, werden wir also noch einmal mit Geoff Keighley, seinem Team und hoffentlich spannenden Gästen einen Blick zurück auf das aktuelle Gaming-Jahr werfen. Und wer weiß, womöglich gibt es die eine oder andere Überraschung, was die neue Generation betrifft? Laut Keighley wird es „sehr besonders“.

📌Save The Date: In exactly 3 months on 12.12.19, @TheGameAwards is live from Los Angeles at @mstheater. Can't wait to tell you more about our 5th anniversary celebration.

Tickets now on sale: https://t.co/CPMVDnGFPS pic.twitter.com/xbgLQRAv5V