The Game Awards - 2019: Livestream hier ansehen, alle Infos im Liveticker!

Die alljährliche Show „The Game Awards“ mit allen Gaming-Highlights aus dem aktuellen Jahr wird in der kommenden Nacht ein weiteres Mal ausgestrahlt. Hier könnt ihr den Livestream ansehen und alle Infos übersichtlich im Liveticker nachlesen. Welche Spiele erhalten wohl einen Preis?

Die Preisverleihung für Videospiele The Game Awards 2019 mit zahlreichen Ankündigungen, Release-Terminen und weiteren Enthüllungen stehen vor der Tür. Schon in Kürze geht es wieder los. Ab 02:30 Uhr deutscher Zeit startet die Liveshow, die wir hier in unserem Liveticker begleiten werden.

Aber wo kann ich die Game Awards ansehen? Die Preisveranstaltung könnt ihr euch unter anderem auf dem offiziellen Twitch-Account der Game Awards anschauen. Den Kanal haben wir hier für euch eingebunden:

18:00 - Nur noch 8 Stunden und 30 Minuten, bis es mit dem Livestream losgeht. Freut ihr euch auf die Show? Schreibt es gerne unterhalb in die Kommentare und diskutiert über The Game Awards 2019 mit uns. Wir freuen uns, euch mit den aktuellsten Meldungen aus der Liveshow versorgen zu dürfen.

Ihr solltet diesen Liveticker regelmäßig aktualisieren, um keine Meldung zu verpassen!

Wann geht es mit den Game Awards 2019 los?