The Game Awards - 2019: Alle Infos im Liveticker: Diese Ankündigungen, Release-Termine und Überraschungen gab es!

05:40 - Das war es vom Liveticker. Falls ihr euch fragt, was heute alles angekündigt wurde, lest den Ticker gerne nachträglich. Hier erhaltet ihr alle Infos kompakt. Es war eine stimmungsvolle Show, aber wo waren die coolen Worldpremiere-Ansagen? Bei den ganzen Stars war wohl kein Geld mehr für ein Sprecher übrig, schade ...

05:38 - Award für The Game Of The Year: Sekiro Shadows Die Twice

05:35 - Folgen jetzt die Kandidaten für das Game Of The Year? Es gab so viele tolle Spiele in diesem Jahr, die allesamt einen Preis verdient hätten. Doch wie der Highlander einst klar gemacht hat, kann es nur einen (Gewinner) geben.

05:32 - Vin Diesel betritt die Bühne! Was für eine Überraschung. Michelle und Vin sind große Fans von Street Fighter, wie sie erzählen. Er hat bereits den Trailer zu Fast & Furious 9 gesehen und ist außer sich.

05:29 - Worldpremiere: Erster Teaser-Trailer zu einem „Fast & Furios“-Spiel. Ein eigenes Spiel zum Franchise. Diese Zugszene kennen wir doch aus einem Film? Viele bekannte Schauspieler sind mit an Bord! Unter anderem Vin Diesel, The Rock oder gar Michelle Rodríguez - Fast & Furious Crossroads erscheint 2020.

05:25 - Trailer zu The Elder Scrolls Elsweyr wird gezeigt. Am 16. Januar 2020 findet ein Global Reveal Event statt. Was dort wohl enthüllt wird?

05:22 - Award für Best Game Direction: Death Stranding

05:18 - Worldpremiere: Teaser-Trailer zu Telltales The Wolf Among Us 2

05:17 - Worldpremiere: Convergence (A League of Legends Story) von Riot Forge.

05:14 - Award für Fresh Indie Game: Disco Elysium

05:10 - Reggie Fils-Aimé betritt die Bühne, er war von Mitte 2006 bis Anfang 2019 Chief Operating Officer von Nintendo of America.

05:09 - New World ist das neue Game von Amazon Game Studios und erscheint im Mai 2020.

05:07 - Es wird ein neues Spiel gezeigt. Wir sehen einen Hirsch und Deathbringer-Römer. Es wird wohl große Schlachten geben. Wobei handelt es sich hierbei?

05:03 - Sogar die Spieleentwickler tanzen zusammen mit Green Day. Positive Vibes bei den Game Awards 2019. Alle haben Bock.

04:58 - Green Day feiert einen großen Auftritt. Genießt es, bevor das Leben vorbei ist!

04:52 - Award für Best Performance: Mads Mikkelsen in Death Stranding

04:52 - Award für Best VR/AR Game: Beat Saber

04:51 - Award für Esports Game Of The Year: League of Legends

04:50 - ... leider doch nicht: Nine to Five wird vorgestellt. Ein First-Person-Tactical-Shooter.

04:46 - Award für Best Ongoing Game: Fortnite

04:43 - FFXIV: Shadowbringers wird im Trailer gezeigt. Ein kleines Round-up des DLCs.

04:42 - Naraka Bladepoint kommt im Herbst 2020.

04:39 - Worldpremiere: Trailer zu Gears Tactics wird gezeigt. Rasantes Rennen, wuchtige Waffen und todbringende Taktik. Könnte was werden ...

04:38 - Ghost of Tsushima: Release-Datum im Sommer 2020!

04:34 - Worldpremiere: Cinematic Trailer für Ghost of Tsushima.

04:33 - Ein besonderer Gast im Publikum: Auch Elon Musk sitzt im Publikum und erfeut sich an den besten Spielen des Jahres. Wird er auch noch auf die Bühne gebeten?

04:32 - Award für Best Multiplayer Game: Apex Legends

04:31 - Der bekannte Social-Media-Star und Streamer Ninja betritt die Bühne.

04:30 - Oculus Studio zeigt ein Auf-die-Fresse-Game. Da knallt es ordentlich. Path of the Warrior.

04:24 - Magic Legends wurde während der Game Awards 2019 enthüllt. Ihr könnt euch ab heute auf der Webseite anmelden.

04:22 - Zwei Entwickler von Wolfeye Studios betreten die Bühne. Wir erhalten einen Blick auf Weird West, Devolver ist der Publisher

04:21 - Award für Best Mobile Game: Call of Duty: Mobile

04:21 - Award für Best Sports/Racing Game: Crash Team Racing Nitro-Fueled

04:20 - Award für Best Family Game: Luigi's Mansion 3

04:17 - Award für Games for Impact: GRIS

04:12 - Jetzt wird ein Puppenspiel gezeigt. Prof. Dr. Honigtau Bunsenbrenner und Assistent Beaker betreten die Bühne. Untitled Goose Game trifft auf Muppetshow?

04:11 - Ori and the Will of the Wisps kommt in den Xbox Game Pass. Der Titel wurde verschoben, erscheint nicht am 11. Februar, sondern am 11. März 2020.

04:07 - Ein neuer Trailer zeigt neue Inhalte für Apex Legends, unzählige neue kosmetische Items fürs Winterfest. Diverse weihnachtliche Skins und mehr! Mirage's Holo-Day Bash, ab sofort spielen!

04:06 - Mirrage aus Apex Legends callt durch und stiehlt Geoff die Show. Er hätte ganz gerne einen Award. Alle wollen mehr Mirrage-Content, so Mirrage. Und das möchte er uns geben. Ein paar neue Skins gefällig? Er feiert eine dicke Party mit sich selbst. Hauptsache ist, er hat Spaß. Freie, kostenlose Skins für die G7 Scout und mehr. Er ist der Weihnachtsmann.

04:03 - Jeff Hattem stellt ein neues Action-RPG vor: Dungeons & Dragons Dark Alliance kommt im Herbst 2020.

04:02 - Hideaki Itsuno von Capcom ist aus dem Häuschen! „DMC is back!“, so Itsuno.

04:01 - Award für Best Action Game: Devil May Cry 5

04:00 - Norman Reedus, den wir jüngst in Death Stranding gesehen haben, stellt Nominierte der Kategorie Best Action Game vor.

03:57 - Trailer zeigt „Behind the Music“ von Cyberpunk 2077. Unzählige Infos zur Musik: Refused ist an Bord, Grimes und ASAP Rocky, Gazelle Twin, Ilan Rubin, Richard Devine, Nina Kraviz, Deadly Hunta, Rat Boy, Tina Guo und mehr!

03:49 - Worldpremiere: Trailer zeigt Neues aus dem LoL-Universum. Ruined King für Konsole und PC von Riot Forge. Eines der Singleplayer-Spiele von Riot Forge.

03:48 - Worldpremiere: Neuer Trailer zeigt ein Horrorspiel. Ein Survival-Horror-Spiel? Sons of the Forest. Scheinbar ein Nachfolger zu The Forest.

03:45 - Es gibt einen neuen Gleiter (The Whisper Glider) für Fortnite, der auf Star Wars basiert und ab morgen im Spiel erhältlich ist. Ihr erhaltet ihn wohl gratis, wenn ihr euch die Premieren-Szene zu Star Wars 9 anseht in Fortnite.

03:43 - Donald Mustard von Epic Games betritt die Bühne und spricht über Fortnite, am Samstag soll etwas Cooles passieren in dem Game. Es wird eine exklusive Szene des neuen „Star Wars“-Films gezeigt.

03:39 - Award für Best Art Direction: Control

03:38 - Ikumi Nakamura betritt die Bühne und begeistert die Menge mit ihrer sympathischen Art.

03:38 - Worldpremiere: Playerunknown Production, playprologue.com. Mehr wissen wir nicht.

03:34 - Daniel Techum spricht mit Geoff über Theros Beyond Death, ein Trailer wird gezeigt.

03:32 - Rebecca Ford spricht über Warframe, ein neues Update, das genau jetzt erscheint auf dem PC. Ein neuer Trailer zeigt die neuen Inhalte. „A New Way To Play“, laut Trailer. Weltraum-Schlachten. Spieler kämpfen in Raumschiffen und springen von einem Schiff zum anderen. Empyrean lautet das Update.

03:29 - Worldpremiere: Square Enix präsentiert ein Spiel von Team Asano (Claytech Works) - Bravely Default II, erscheint 2020.

03:28 - Award für Content Creator of the Year: Shroud

03:27 - Award für Best Strategy Game: Fire Emblem: Three Houses

03:27 - Award für Best Audio Design: Call of Duty: Modern Warfare

03:25 - Worldpremiere: Gearbox präsentiert ein neues Spiel namens Godfall, erscheint für die PS5 im Winter 2020. Keith Lee und Steve Gibson sprechen über Godfall, einer ganz neuen Marke.

03:22 - Awards für Best Esports Player: Kyle Giersdorf aka Bugha

03:20 - Werbe-Trailer für die Nintendo Switch und für Oculus Rift S. Control Expeditions, neuer Spiel-Modus. Expansion 1 The Foundation.

03:19 - Joker offiziell für Mortal Kombat XI angekündigt.

03:15 - Wir bekommen einen Trailer zu sehen - von Senua's Saga Hellblade 2! Ninja Theory produziert einen 2. Teil.

03:13 - Wir haben gerade einen Blick auf die Xbox Series X (Xbox Scarlett) erhalten. Phil Spencer betritt die Bühne und redet über die neue Xbox, die Holiday 2020 veröffentlicht wird. Damit haben wir erstmalig ein Bild der neuen Konsole erhalten.

03:09 - „Big show ahead“, sagt Geoff, der wieder die Moderation übernimmt. Das wird er heute noch einige Male sagen, haben wir im Gefühl. Aber es geht weiter.

03:08 - Award für Best Narrative: Disco Elysium

03:06 - Amazing, Hideo Kojima ist auch vor Ort, wie Geoff betont, die beiden sind halt alte Freunde! Ansonsten fasst der Moderator den Ablauf der Nacht (für uns) zusammen. Wir können tolle Games erwarten.

03:05 - Trailer der nominierten Spiele wird gezeigt. Moderator und Produzent der Game Awards Geoff Keighley betritt die Bühne.

03:03 - Es ist ein wunderschöner Auftritt, der uns emotional stark berührt.

03:01 - Wir dürfen wunderschöner Musik lauschen, CHVRCHES performt für uns, die auch in Death Stranding zu hören sind.

03:00 - Es geht los mit – Musik.

02:59 - 274.000 Zuschauer bei Twitch. Die halbe Welt sieht zu!

02:59 - Es geht los mit dem Hauptteil der Game Awards und die Preshow endet.

02:58 - Award für Best Fighting Game: Super Smash Bros. Ultimate

02:55 - Worldpremiere: Neuer Trailer zu Final Fantasy VII zeigt Cloud und Barret, wie sie den Sektor 1 angreifen, die ersten Szenen des Spiels. Zudem gibt es ein paar Ausschnitte mit Aerith, Tifa und sogar den Turks. Gänsehaut ist vorprogrammiert, vor allem bei der neu aufgelegten Themenmusik der einzelnen Abschnitte! Unser Ben ist vom Stuhl gefallen ... passiert.

02:53 - Worldpremiere: Trailer für die Nintendo Switch zeigt ein Anime-Spiel. No More Heroes 3, erscheint 2020.

02:51 - Worldpremiere: Trailer zu Humankind. Entwicklungsgeschichte und einige Avatare werden gezeigt. Humankind erscheint 2020.

02:50 - Jeff Spock von Amplitude, Sega spricht über ein neues Spiel von Sega, das die Entwicklung der Menschheit aufzeigt.

02:49 - Trailer zu den Kategorien flimmert über den Röhrenfernseher. Der Xbox Game Pass wird vorgestellt, zeigt unzählige Spiele, die im Pass enthalten sind.

02:48 - Trailer zu Jumanji, Made in Dreams. The Rock und Jack Black sprechen im Trailer über Dreams für die PS4.

02:47 - Award für Best Esports Team: G2 Esports

02:46 - Award für Best Esports Host: Sjokz

02:46 - Award für Best Esports Event: League of Legends World Championship 2019

02:45 - Award für Best Esports Coach: Zonic!

02:44 - Worldpremiere: Neuer Trailer zeigt neues Hai-Abenteuer namens Man Eater am 22. Mai 2020.

02:43 - Award für Best Score & Music: Death Stranding!

02:42 - Lual Mayen spricht über ein Indie-Spiel namens Salaam, es erscheint im Sommer 2020.

02:40 - Worldpremiere: Brandneuer Trailer zu Marvel Ultimate Alliance 3 zeigt Gambit, Phoenix und weitere Marvel-Helden. Der DLC Rise of the Phoenix erscheint am 23. Dezember 2019.

02:38 - Award für Best Community Support: Destiny 2

02:36 - 201.777 Zuschauer sind live dabei!

02:36 - 6 Minuten später. Es geht mit der Preshow los! Wir wünschen euch viel Spaß mit The Game Awards 2019! Wir freuen uns auf unzählige „Woldpremiere“-Ankündigungen (mit cooler Synchronstimme).

02:22 - Wir schreiben uns wach, ehe es in ein paar Minuten losgeht. Auf Twitch sind bereits 115.000 Zuschauer auf die Game Awards 2019.

02:21 - Guten Morgen liebe Lieber, wir sind mittlerweile von den Toten erwacht und freuen uns auf die Dinge, die vor uns liegen mögen.

18:00 - Nur noch 8 Stunden und 30 Minuten, bis es mit dem Livestream losgeht. Freut ihr euch auf die Show? Schreibt es gerne unterhalb in die Kommentare und diskutiert über The Game Awards 2019 mit uns. Wir freuen uns, euch mit den aktuellsten Meldungen aus der Liveshow versorgen zu dürfen.

