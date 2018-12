Game Awards 2018 - Live-Stream anschauen: So guckt ihr die Verleihung!

Heute Nacht werden die großen Game Awards 2018 stattfinden, die Oscars der Videospiele. Die besten Titel, Studios und Profis des Jahres werden damit für ihre Leistungen gewürdigt. Zudem erwarten uns mehrere Neuankündigungen. Wir verraten euch, wie ihr das Event im Livestream anschauen könnt.

Es ist soweit, die wichtigste Nacht des Jahres beginnt für alle Entwickler! Bei den Game Awards 2018 werden sie für ihre außerordentlichen Leistungen gewürdigt und dürfen sich über den "Oscar der Videospiele" freuen, der nur den besten der besten verliehen wird.

Die Preisverleihung trumpft jedoch nicht nur mit großen Namen auf, sondern bietet in diesem Jahr abermals zahlreiche überraschende Neuankündigungen. Von einigen haben wir bereits gehört, andere sind völlig unbekannt! Insgesamt sollen uns mehr als 10 neue Spiele erwarten, kündigte Moderator Geoff Keighley an.

Die heißesten Neuankündigungen

Hier sind die aktuellen Gerüchte und bestätigten Meldungen zu den Game Awards 2018:

Wann starten die Game Awards?

In Deutschland starten die Game Awards 2018 am 07. November 2018, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, um exakt 2:30 Uhr deutscher Zeit. Wir vermuten, dass das Event um 4:30 Uhr enden wird.

Keine Sorge: Wir sind die ganze Nacht wach und werden euch rund um die Uhr auf Facebook, Instagram, Twitter und natürlich auf PlayNation aktuell und bestens informieren.

Game Awards live anschauen

Die Game Awards 2018 werden auf mehr als 40 verschiedenen Plattformen in zahlreichen unterschiedlichen Sprachen übertragen. Egal ob auf dem Smartphone, auf dem Fernseher, am Computer - ihr bekommt überall die Möglichkeit, das Event auf eure Lieblings-Website anzuschauen.

Besonders cool: Die gesamte Preisverleihung wird mit einer 4K-Bildauflösung übertragen und bietet somit beste Qualität. Und das sowohl auf Twitch und YouTube als auch in sozialen Netzwerken.

Wir haben unten den offiziellen YouTube-Stream eingebunden. Hier sind dennoch die Links zu anderen Plattformen: