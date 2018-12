Game Awards 2018 - Erwartet uns ein Crash Team Racing-Remaster?

Der Wunsch vieler Spieler wurde scheinbar erhört: Activision könnte an einem Remaster des Kart-Rennspiels Crash Team Racing arbeiten. Die Ankündigung der Neuauflage erfolgt möglicherweise bereits auf den Game Awards 2018.

Nach dem großen Erfolg der Crash Bandicoot N.Sane Trilogy könnte Activision an einer weiteren Neuauflage zu einem Abenteuer des Beuteldachses arbeiten: Steht ein Remaster des Kart-Rennspiels CTR: Crash Team Racing bevor?

Pelzwürfel mit Hinweis

Bereits im Zuge der Veröffentlichung der Crash Bandicoot N.Sane Trilogy betonten die Macher Interesse an weiteren Neuauflagen rund um das ehemalige PlayStation-Maskottchen. Director und Lead Designer Dan Tanguay begann kurz nach der Veröffentlichung mit der Arbeit an einem weiteren Spiel für Vicarious Visions.

Für viele Spieler war bereits damals klar: Ein Remaster des beliebten Kart-Rennspiels CTR: Crash Team Racing, das ursprünglich im Jahr 1999 für die erste PlayStation erschien, muss her.

Neuen Gerüchten zufolge steht die Ankündigung dieses Spiels kurz bevor und könnte bereits im Rahmen der Game Awards am 07. Dezember um 2:30 Uhr deutscher Zeit erfolgen. Das geht zumindest aus einem Tweet von Hollie Bennett, der Moderatorin von PlayStation Access, hervor.

So....uh....these just arrived at my house.

Any ideas? 😂🤔 pic.twitter.com/x0MRYihWvg — Hollie Bennett (@HollieB) 4. Dezember 2018

Bennett erhielt ein Paket mit zwei Plüschwürfeln in der Fellfarbe von Crash Bandicoot, wie man sie häufig am Rückspiegel in Autos findet. Neben den Würfeln befand sich ein anonymer Hinweis in dem Paket, der die Game Awards 2018 erwähnt. Doch damit nicht genug: Auf dem offiziellen Facebook Account von Crash Bandicoot wurden eine Start- und Zielflagge und ein Bild von Crash mit dem Datum 06.12.2018 hinzugefügt.

Möglicherweise könnte die Neuauflage von Crash Team Racing also auf den Game Awards 2018 offiziell vorgestellt werden. In zwei Tagen wissen wir mehr. Crash Team Racing wurde seinerzeit von Naughty Dog entwickelt und sollte Sonys Konkurrenten zu Mario Kart markieren. Mit einem gelungenen Story-Modus und zahlreichen Multiplayer-Modi erfreut sich das Spiel bei Kritikern und Fans noch heute enormer Beliebtheit.