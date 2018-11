Game Awards 2018 - Avengers-Regisseure auf Event vertreten

Die Regisseure der Avengers-Filme werden den Game Awards 2018 als Moderatoren beiwohnen. Was die Brüder Joe und Anthony Russo auf der Preisverleihung vorstellen werden ist unklar. Vielleicht enthüllen sie erstes Bildmaterial zum neuen Avengers-Spiel von Crystal Dynamics.

Veranstalter Geoff Keighley hat die nächsten Stargäste der Game Awards 2018 bekanntgegeben. Demnach werden die beiden Regisseure Joe und Anthony Russo beim Event in Los Angeles als Moderatoren auf der Bühne stehen. Erwartet uns vielleicht erstes Material zum neuen Avengers-Spiel?

Die Russo Brothers auf den Game Awards

Die beiden Regisseure Joe und Anthony Russo, auch bekannt als „Russo brothers“ werden in der kommenden Woche bei den Game Awards auf der Bühne stehen. Denkbar wäre, dass das Geschwisterpaar endlich Details zum Avengers-Projekt enthüllen könnten, welches derzeit bei Crystal Dynamics für Square Enix entsteht.

Zuletzt zeigten sich die Russo brothers für die beiden neuesten Captain America-Filme des Marvel Cinematic Universe, sowie die den aktuellen Blockbuster Avengers: Infinity War verantwortlich. Auch beim neuen Avengers-Film, der 2019 erscheinen soll, führen die Brüder Regie.

We are excited to welcome Joe and Anthony Russo (@Russo_Brothers) directors of Avengers, to the #TheGameAwards next week. Don't miss the stream live everywhere around the world on Thursday night. #WorldsWillChange pic.twitter.com/8Trh0rszcJ — Geoff Keighley (@geoffkeighley) 29. November 2018

Da beide den Game Awards 2018 beiwohnen werden, gehen Fans davon aus, dass ihre Anwesenheit Neuigkeiten zum „Avengers Project“ mit sich bringt. Im Januar 2017 kündigten Marvel und Square Enix eine Partnerschaft an, die sich über mehrere Jahre und Spiele erstreckt.

The Avengers Project ist der erste Titel, der in dieser Kooperation erscheinen soll und scheint immerhin so aufwändig zu werden, dass Crystal Dynamics die Entwicklung von Shadow of the Tomb Raider Eidos Montreal überließ und dem Projekt nur unterstützend zur Seite stand.

Neben einem ersten Teaser-Trailer gibt es bislang weder Bilder, noch Informationen zum neuen Avengers-Spiel, was sich allerdings bereits in der kommenden Woche ändern könnte. Und wer weiß: Vielleicht haben die Regisseure ja auch schon einen Teaser zu ihrem neuen Film im Gepäck? Am 07. Dezember um 02:30 Uhr deutscher Zeit werden wir mehr wissen.