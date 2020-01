Funko - Pop-Figuren zu Neon Genesis Evangelion angekündigt

Funko hat neue Figuren der Pop!-Serie zum beliebten Anime „Neon Genesis Evangelion“ angekündigt. Ein Datum für die Veröffentlichung ist noch nicht bekannt, doch ihr könnt sie schon jetzt einsehen.

Der Spielzeug- und Merchandise-Hersteller Funko bietet mit seiner überaus großen Produktpalette von Funko POP!-Figuren im Grunde Merchandise für nahezu alle relevanten Franchises. So war es nur eine Frage der Zeit, bis nun auch einer der beliebtesten Anime-Serien der 90er-Jahre mit entsprechenden Figuren ausgestattet wird: Neon Genesis Evangelion.

Pop-Figuren zu Neon Genesis Evangelion

Funko hat nun offiziell bestätigt, dass neue Pop-Figuren auf den Weg sind. Die Rede ist von vier neuen Exemplaren, die sich allesamt an „Neon Genesis Evangelion“ anlehnen. Ihr könnt euch also schon bald alle Helden aus Tokyo-3 ins Regal stellen. Darunter fallen Shinji Ikari, Rei Ayanami und Soryu Langley sowie eine 6 Zoll große EVA-Einheit.

Wir haben euch nachfolgend eine Übersicht eingebunden, die alle neuen Pop-Figuren zu NGE zeigt:

Was haltet ihr von der neuen Funko-Produktlinie? Und welche Pop-Figuren befinden sich schon in eurem heimischen Wohnzimmer? Schreibt es uns gerne jetzt in die Kommentare. Mehr zum Anime erfahrt ihr hier, den ihr unter anderem auf Netflix ansehen könnt.

