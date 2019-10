Funko - Erste Pop-Figur mit Lichtern und Soundeffekten

Erstmals in der Geschichte von Funko wird es eine Pop!-Figur geben, die über Licht- und Soundeffekte verfügt. Die Ehre wird Darth Vader aus dem „Star Wars“-Franchise zuteil.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis Funko einen Schritt weiter geht und bei den beliebten Pop!-Figuren noch einen draufsetzt. Im Normalfall kommen die niedlichen Charaktere aus Serien, Filmen oder Videospielen in Funko-Adaption recht statisch ohne große Features daher. Doch das wird sich nun ändern.

Star Wars Erster Blick aufs Raumschiff Razor Crest vom Mandalorianer

Funko wirft nun die erste Pop-Figur auf den Markt, die über vollwertige Soundeffekte und zeitgleich Lichteffekte verfügt. Den Anfang macht der Dunkle Lord, Darth Vader.

Im Rahmen des Triple Force Friday wurden bereits unzählige Pop!-Figuren zum „Star Wars“-Franchise angekündigt. Darunter fielen die neuen Figuren zu Star Wars Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers und sogar Charakter-Adaptionen zu The Mandalorian.

Doch das sollte noch nicht alles sein. Die neueste Funko-Version von Darth Vader wird also mit einem Soundmodul ausgestattet, während sie sogar für Lichteffekte im heimischen Wohnzimmer sorgt. Dazu sei gesagt, dass es zwar schon Lichteffekte gab, doch noch überhaupt gar keine Soundeffekte. Das macht die Kombination hier so einzigartig, eine regelrechte Weltpremiere also.

Und hier seht ihr noch einmal die neuen Pop-Figuren zu Star Wars, die erst kürzlich erstmals enthüllt wurden:

Einige Pop-Figuren könnt ihr bereits via Amazon bestellen. Hier findet ihr die Figuren zu The Mandalorian* und hier zu Star Wars Episode 9*.

Das sind alle neuen Popfiguren zu Star Wars:

Jedi: Fallen Order Cal Kestis & BD-1 Pop!

Jedi: Fallen Order Second Sister Inquisitor Pop!

The Mandalorian Pop!

The Mandalorian Kuiil Pop!

The Mandalorian IG-11 Pop!

The Mandalorian Cara Dune Pop!

The Rise of Skywalker Sith Jet Trooper Pop!

The Rise of Skywalker Rey Pop!

The Rise of Skywalker Jannah Pop!

The Rise of Skywalker Finn Pop!

The Rise of Skywalker BB-8 Pop!

The Rise of Skywalker Kylo Ren Pop!

The Rise of Skywalker Rose Pop!

The Rise of Skywalker Zorii Bliss Pop!

The Rise of Skywalker Poe Dameron Pop!

The Rise of Skywalker Lando Calrissian Pop!

The Rise of Skywalker First Order Jet Trooper Pop!

The Rise of Skywalker Lieutenant Connix Pop!

The Rise of Skywalker Kylo Ren in Tie Whisper Deluxe Pop!

The Rise of Skywalker Tread Speeder Pop! Movie Moment

The Rise of Skywalker D-0 Pop!

The Rise of Skywalker Mystery Minis Display Case

The Rise of Skywalker Mystery Minis Random 4-Pack

The Rise of Skywalker Pop! Pens Display Case

