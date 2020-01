Funko - Cyberpunk 2077 erhält eigene Pop-Figuren

Funko hat mit CD Projekt neue Produkte der bekannten und beliebten Pop-Figuren ausgearbeitet. Nach den „The Witcher“-Figuren der Pop!-Reihe wird es ab diesem Jahr zudem Pop-Figuren zu „Cyberpunk 2077“ geben.

Im Rahmen der London Toy Fair 2020 gab es erstmals eine neue Produktlinie von Funko zu sehen. Der Spielzeughersteller hat sich mit abermals CD Projekt zusammengetan und gemeinsam veröffentlichen sie neue Funko Pop!-Figuren zum kommenden Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077: Funko Pop!-Figuren

Wie Game Informer jetzt berichtet, soll es anfänglich vier verschiedene Figuren geben. Darunter fallen beide Vs, also die weibliche V und der männliche V, und zwei Versionen von Johnny Silverhand, der von Keanu Reeves gespielt wird. Eine Silverhand-Version ist an den Trailer angelehnt, der den Chrakter erstmals präsentiert, während die andere Version über zwei Waffen verfügt.

Der Release ist für den 16. April 2020 angesetzt, das ehemalige Veröffentlichungsdatum von „Cyberpunk 2077“. Doch bei dem Release-Datum ist es nicht geblieben, das Spiel erscheint nun am 17. September 2020 für die PS4, Xbox One und den PC:

