Friendly Fire 5 - Die Versteigerung ist eröffnet: Sichert euch den einzigartigen Loot!

Auch zur 5. Ausgabe von Friendly Fire gibt es wieder unnachahmliche Unikate bei eBay zu ersteigern, die dem guten Zweck zugeführt werden. Wofür ihr in diesem Jahr den Zuschlag erhalten könnt, lest ihr im Folgenden.

Friendly Fire 5 läuft seit wenigen Stunden und die Spendensumme steigt zur Freude aller Beteiligten und Zuschauer zusehends. Um sich dennoch nicht vollends auf die Einnahmen während des Streams zu verlassen, laufen parallel einige Versteigerungen auf eBay – und die können sich sehen lassen.

Was steht zur Auktion?

In diesem Jahr stehen wieder einige Schmankerl zum Verkauf, deren Erlöse an die in diesem Jahr erwählten gemeinnützigen Vereine gehen. Bei eBay könnt ihr knapp sieben Tage lang an den einzelnen Auktionen teilnehmen, fünf verschiedene Unikate stehen dabei zur Wahl:

OMEN Obelisk Desktop: Omen bietet den Käufern hier einen Omen-Desktop, ausgestattet mit einer Nvidia RTX 2070 8GB und einer 512GB SSD bietet das kompakte Teil alles was das Gamer-Herz begehrt. Verziert wurde das Ganze dabei mit den Unterschriften der einzelnen Friendly Fire 5-Teilnehmer.

fritz-kola Case Mod: In Kooperation mit fritz-kola gibt es noch einen Rechner in einer fritz-kola-Kiste. Ja, tatsächlich, ein leistungsfähiger Rechner in einem Getränke-Kasten. Noch stylischer wird es auch hier mit sämtlichen Autogrammen des FF5-Casts.

Gemälde-Pastellkreide-Bild: 100x70 cm sind die Maße eines zauberhaften, handgemalten Pastellkreide-Gemäldes von Sven Kinader, das die Friendly Fire-Crew zeigt und natürlich ebenfalls alle Unterschriften trägt.

Epoxy-Wood-Art: PietSmiet-Mitglied Jay hat offenbar einen ziemlich begabten Bruder, der ein Holzkunstwerk im Friendly Fire-Stil geschaffen hat. Ebenfalls ein Unikat, gefertigt aus Akazienholz und mit Epoxidharz aufgegossen. Sogar beleuchtet ist das 19 kg schwere Unikat, das mehr als zwei Monate Fertigungszeit in Anspruch genommen hat.

Cyberpunk 2077 Xbox One X: In einer anderen Meldung haben wir euch bereits das kleine Highlight der Auktion vorgestellt – eine „Cyberpunk 2077“-Xbox!

Schlagt beim eBay-Loot also ordentlich zu und denkt immer daran: Alles ist für den guten Zweck! Ihr profitiert also nicht nur in Form eines einzigartigen Sammlergegenstands, sondern unterstützt damit einige wertvolle Organisationen!

