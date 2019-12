Friendly Fire 5 - Statistik: Das Charity-Event in beeindruckenden Zahlen

Wunderbares geschah am vergangenen Samstag bei Friendly Fire 5. Über eine Million Euro hat die allseits bekannte Crew in dem Charity-Livestream gesammelt. Statistiken zeigen nun, welche denkwürdigen Zahlen dabei noch zustande gekommen sind.

In einem Twitter-Post veröffentlicht Twitch-Community Chat Lead AlphaDuplo die offiziellen Stats zu Friendly Fire 5. Neben dem Höhepunkt der Zuschauerzahl, sind in dieser Übersicht noch einige andere interessante Informationen enthalten, die erklären, weshalb das Wohltätigkeit-Event in diesem Jahr erneut alle bisherigen Spendenrekorde brechen konnte.

Friendly Fire 5 Alle Rekorde geknackt: Mehr als 1 Million Euro gespendet!

Friendly Fire 5 in Zahlen

Während nun gemeinhin bekannt sein sollte, dass Friendly Fire 5 über eine Million Euro an Spenden erzielen konnte, kennen die wenigsten die anderen Zahlen-Highlights. Denn im Laufe des gut 12-stündigen Charity-Events haben sich so einige Menschen auf Twitch eingefunden, die das Unterhaltungsprogramm mehr oder weniger interaktiv – unter anderem mit eigener Spendenbeteiligung – verfolgten.

So hatte der Friendly Fire 5-Stream um 20:26 Uhr einen Zuschauer-Peak von sage und schreibe 104.002 Schaulustigen vorzuweisen, 30 Minuten später wurde mit einer stolzen Anzahl von 1.762 dagegen der Höhepunkt der pro Minute eingehenden Chat-Nachrichten erreicht. Insgesamt sind so 151.687 Nachrichten im Chat eingegangen und über 5 Millionen Wörter gefallen.

Kein Wunder, dass daraufhin einige Bans erfolgen mussten und der meistgenutzt Hashtag #modsloben war. Dass viel Liebe herrschte, sieht man auch an dem inflationär oft genutzten Herz-Emoji mit 34.478 versendeten Exemplaren. Wie gewohnt war bei Friendly Fire also viel Warmherzigkeit und Wertschätzung zugegen.

Die vollständige Statistik könnt ihr unterhalb dieser Zeilen selbst noch einmal durchforsten. Vielleicht seid ihr ja sogar unter den Top 10-Chattern und habt wesentlich zu den hohen Nutzungssummen der anderen Hashtags oder zu dem neuen Spendenrekord beigetragen.

Friendly Fire 6 Offiziell für 2020 angekündigt, Termin jetzt bekannt