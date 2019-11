Friendly Fire 5 - Start, Teilnehmer und Vereine: Alle Infos zum großen Spenden-Livestream

Friendly Fire geht in die 5. Runde! Was euch in diesem Jahr in dem allseits bekannten Charity-Stream von und mit Gronkh, Pandorya, Phunk Royal und Co erwartet, wann es losgeht und womit ihr rechnen könnt, haben wir für euch zusammengefasst.

Seit 2015 finden sich jährlich einige bekannte YouTuber und Streamer zusammen und sammeln Spenden für einen guten Zweck. Dafür unterhalten sie die Zuschauer zwölf Stunden lang per Liveübertragung mit dem Spielen von digitalen als auch analogen Games. Als Highlights gelten jedoch die Challenges, die die Teilnehmer absolvieren, wenn ein bestimmtes Spendenziel erreicht wurde: Wir sprechen von Friendly Fire.

Friendly Fire 5 Die 5. Ausgabe steht unter dem Motto Cyberpunk: CD Projekt RED ist Hauptsponsor

Motto und Sponsor

In diesem Jahr findet das beliebte Event zum 5. Mal statt und erneut unter einem bestimmten Motto: Cyberpunk 2077. Denn in diesem Jahr haben sich Publisher Bandai Namco und Entwickler CD Projekt RED als Kooperationspartner und Sponsor für die Wohltätigkeitsveranstaltung gefunden. Kein Wunder, dass sich thematisch alles nach dem im April 2020 erscheinenden dystopischen Sci-Fi-Rollenspiel ausrichtet.

Aus diesem Grund ist das diesjährige Merchandise, dessen Erlöse ebenfalls einem guten Zweck zugeführt werden, ebenfalls ganz im Stile von „Cyberpunk 2077“. Wer also bereits jetzt seinen Teil dazu beitragen möchte, kann sich im Shop von Yvolve bereits neu einkleiden, seine Wohnung verschönern und gleichzeitig etwas Gutes tun!

Die FF5-Teilnehmer

Die Besetzung von Friendly Fire 5 hat sich auch in diesem Jahr nicht geändert und so erwarten euch die üblichen elf Verdächtigen:

Zwar sind bisher keine weiteren Teilnehmer bekannt gegeben worden, allerdings kann mit Special Guests gerechnet werden, da auch in den vergangenen Jahren Gäste in den Charity-Stream gefunden haben, wie Hella von Sinnen oder die Jungs von Space Frogs.

Startzeit und Übertragungsplattformen

Wie in jedem Jahr findet das Spendenevent mit Beginn der Weihnachtszeit statt und startet in diesem Jahr am 7. Dezember 2019. Eine exakte Uhrzeit ist zwar noch nicht offiziell bekannt gegeben worden, allerdings wird von der üblichen Startzeit ausgegangen, wodurch es 15:00 Uhr mit Friendly Fire 5 losgehen sollte.

Nach dem Start solltet ihr euch mindestens zwölf Stunden Zeit nehmen, denn solange dauert das Spendenevent normalerweise. Den Livestream solltet ihr hierbei über Mixer und Twitch verfolgen können, genaue Informationen liegen jedoch noch nicht vor.

Spendenerfolge und Vereine

Wenn Friendly Fire 5 so erfolgreich wird wie seine Vorgänger der vergangenen Jahre, erwarten uns, neben einer riesigen Menge Unterhaltung und Sympathie, insbesondere gigantische Spendensummen. Denn bisher konnte die Höchstsumme in jedem Jahr stets übertroffen werden und so wurden im letzten Jahr gut 887.000 Euro für den guten Zweck gesammelt.

Mit den Spendenzielen der Vorjahre kamen so bereits knapp 2 Millionen Euro durch Friendly Fire zusammen, die jeweils an verschiedene gemeinnützige Organisationen gespendet wurden. In diesem Jahr gehen die eingenommenen Spenden unter anderem an die Hilfsprojekte folgender Vereine:

PRIMAKLIMA e.V.

HateAid gGmbH

Praxis ohne Grenzen - Segeberg e.V.

SOZIALHELDEN

Open Knowledge Foundation Deutschland

Deutscher Tierschutzbund e.V.

Rett Deutschland e.V.

Sobald uns weitere Details und Informationen zum kommenden fünften „Friendly Fire“-Charity-Stream vorliegen, aktualisieren wir diese Seite für euch. Bis dahin könnt ihr über Yvolve schon einmal mit eurer Unterstützung beginnen oder den 7. Dezember mit Rotstift in eurem Terminkalender markieren!