Friendly Fire 5 - Hier könnt ihr heute den Livestream des Charity-Events anschauen

Mit Friendly Fire 5 geht der große Spenden-Livestream dieses Wochenende in die nächste Runde. Gronkh, PietSmiet und viele weitere YouTuber streamen am heutigen Samstag satte 12 Stunden lang für den guten Zweck. Wir verraten euch, wo ihr den Livestream anschauen könnt und was euch erwarten wird.

Eines der größten Charity-Events des Jahres geht mit Friendly Fire 5 am heutigen Samstag in die nächste Runde. Ein bunter Haufen an YouTubern wird 12 Stunden lang für den guten Zweck streamen, denn dieser steht neben all dem Spaß erneut im Vordergrund!

In diesem Jahr findet die gesamte Übertragung zwar bei Gronkh auf Twitch statt, allerdings werden mit großer Sicherheit nahezu alle anderen Teilnehmer den Stream auf ihrem Kanal hosten, um noch einmal mehr Reichweite und damit mehr Spenden zu generieren. Ihr könnt also theoretisch zuschauen, wo und mit welcher Community auch immer ihr wollt.

Hier geht es zum Livestream:

Termin, Uhrzeit und Plan: Das erwartet euch bei FF5

Friendly Fire 5 wird abermals am Nachmittag beginnen und bis in die Morgenstunden laufen. Ihr solltet also ausgeschlafen sein, wenn ihr den gesamten Stream live miterleben möchtet. Die Aufzeichnung des Events könnt ihr aber natürlich auch im Nachhinein schauen, sollte euch die Müdigkeit dann doch frühzeitig ins Bett treiben.

Ab 15:00 Uhr - Beginn der regulären Show

Ab 3:00 Uhr - Voraussichtliches Ende von FF5 (es kann aber auch ein wenig länger werden)

Zuschauer können sich über einen bunten Mix aus zahlreichen verschiedenen Aktivitäten freuen. Egal ob Videospiele, Brettspiele, anderweitige Gesellschaftsspiele oder Gespräche – bei Friendly Fire 5 bekommt ihr definitiv eine unterhaltsame Show geboten. Außerdem können verschiedene Gäste spontan vorbeischauen, immerhin ist dies in den vergangenen Jahren bereits passiert.

Bislang ist über das genaue Rahmenprogramm aber noch nicht viel bekannt. Klar ist aber, dass Friendly Fire 5 in diesem Jahr unter dem Motto „Cyberpunk“ stehen wird und die beiden Publisher CD Projekt und Bandai Namco („Cyberpunk 2077“) als Hauptsponsoren mit im Boot sind.

