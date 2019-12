Friendly Fire 5 - Cyberpunk 2077 Custom Xbox One X wurde für 13.400 Euro verkauft

Die selbstgestaltete Sonderedition der Xbox One im „Cyberpunk 2077“-Design, die im Rahmen von Friendly Fire 5 auf eBay angeboten wurde, hat nun einen Käufer gefunden.

In der aktuellen Ausgabe von Friendly Fire 5 wurde eine besondere Auktion auf eBay gestartet. Eine einzigartige Rarität, die im Rahmen des beliebten Spenden-Streams an den Start gebracht wurde, sollte versteigert werden. Die Erlöse aus den Merchandise-Verkäufen und zusätzlichen Goodies wie eBay-Auktionen werden gemeinsam mit der Summe aus dem eigentlichen Stream gespendet. Neben vier weiteren Unikaten wurde eine spezielle Xbox One X gebaut, die ihren Weg in das digitale Auktionshaus fand.

Friendly Fire 5 Die Versteigerung ist eröffnet: Sichert euch den einzigartigen Loot!

Cyberpunk-Konsole versteigert!

Doch ein Angebot erweckte dabei besonderes Interesse der Zuschauer. CD Projekt und Microsoft haben sich etwas einfallen lassen. Für diese Aktion haben sie sich zusammengetan und gemeinsam mit den Veranstaltern von Friendly Fire 5 eine Custom-Konsole geschaffen, die es in dieser Form nur einmal auf der Welt gibt. Diese Sonderedition der Xbox One X im Cyperpunk 2077-Look wurde nun zu einem astronomischen Preis verkauft: satte 13.400 Euro konnte die Konsole erzielen!

Da dürfen wir dem Käufer und den Veranstaltern nur gratulieren. Falls ihr noch mehr über die Konsole wissen möchtet, dann schaut hier vorbei.

Der Erlös wird wie der Rest der Einnahmen aus Friendly Fire 5 nun an gemeinnützige Vereine gespendet. Hier erhaltet ihr einen Überblick über die Vereine, die in diesem Jahr ausgewählt wurden.

Friendly Fire 5 Wir stellen euch alle diesjährigen Vereine vor