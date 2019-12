Friendly Fire 5 - 1 Million: Knackt das Charity-Event in diesem Jahr die magische Grenze?

Es bleiben nicht mehr viele Tage bis zum Beginn von Friendly Fire 5. Mit Aufregung erwarten wir die zusammenkommende Spendensumme, die mit dem Charity-Stream eingenommen wird. Wird in diesem Jahr vielleicht erstmalig die 1 Million-Marke überschritten?

Der 7. Dezember 2019 könnte in die Geschichte des Charity-Events eingehen, wenn Friendly Fire 5 an diesem Tag zum allerersten Mal die magische Grenze von einer Million Euro in einem einzigen Stream überschreitet. Um zu sehen, wie realistisch dieses Ziel ist, haben wir einen Blick in die Vergangenheit gewagt.

Knapp 2 Millionen Euro gesammelt

Über 1.950.000 Euro sind bereits im Rahmen aller Friendly Fire-Streams insgesamt zusammengekommen. Zahlreiche gemeinnützige Vereine konnten so bereits von dem alljährlichen Charity-Event profitieren. Im Folgenden findet ihr die einzelnen Jahreserfolge im Überblick:

2015 - Friendly Fire 1: rund 125.000 Euro

2016 - Friendly Fire 2: rund 310.000 Euro

2017 – Friendly Fire 3: rund 640.000 Euro

2018 – Friendly Fire 4: rund 887.000 Euro

Seit dem zweiten Friendly Fire-Event wird das Wohltätigkeitsevent jedes Jahr zusätzlich von verschiedenen Sponsoren unterstützt. Zudem sind mit jedem Jahr weitere Vereine hinzugekommen, die mit den Spendensummen beglückt werden und auch Special-Guests finden seither gelegentlich in den Stream.

Loot für die Welt Mehr als 250.000 Euro bei der 6. Ausgabe des Spenden-Streams gesammelt

Der Erfolgstrupp setzt sich dabei nach wie vor aus Erik „Gronkh“ Range, Tatjana „Pandorya“ Werth, Florian „Der Heider“ Heider, den PietSmiets, Maximilian „PhunkRoyal“ Ensikat, Pascal „MrMoregame“ Rothkegel und Artur „Fishc0p“ Niemczuk zusammen.

Die Hoffnung auf den Meilenstein

Wenn man sich die bisherigen Spendenerfolge von Friendly Fire ansieht, scheint das Knacken des alten Rekords also keine große Schwierigkeit darzustellen. Immerhin sind die gesammelten Summen in den letzten Jahren stetig angestiegen und haben sich in den ersten drei Streams sogar stets verdoppelt. Demnach ist es nur realistisch, dass die 1-Million-Schwelle in diesem Jahr für den guten Zweck überschritten wird.

Die 2018 erzielte Summe von 887.000 Euro kratze dabei schon ziemlich nah an einer möglichen Million. Mit der Unterstützung von CD Projekt RED und Bandai Namco gibt es in diesem Jahr außerdem fantastische Sponsoren, durch die sogar das aktuelle Motto zustande kam: Cyberpunk 2077.

Friendly Fire 5 Die 5. Ausgabe steht unter dem Motto Cyberpunk: CD Projekt RED ist Hauptsponsor

Somit schimmert 2019 alles in dem Stil des kommenden Dystopie-Rollenspiels, denn auch alle Teilnehmer und das bereits vorab verfügbare Merchandise auf Yvolve passen sich dem Motto optisch an. Einen Eindruck von dem was euch erwartet, inklusive Kostümen und Setting, erhaltet ihr zudem in dem unten eingebundenen Video.

Weiterlesen auf PlayCentral.de