Friday the 13th: The Game - Ab sofort für Nintendo Switch erhältlich

Ursprünglich sollte der Multiplayer-Horror-Titel „Friday the 13th: The Game“ bereits im Frühjahr für die Nintendo Switch erscheinen. Gun Media verspätet sich zwar, kündigte nun aber den Release an.

Im Mai 2017 veröffentlichten Publisher Gun Media und Entwickler IllFonic Friday the 13th: The Game, die Arbeiten daran wurden aber rund ein Jahr später eingestellt. Grund dafür soll ein Gerichtsstreit zwischen dem Produzenten der Horrorfilmreihe und dem Ursprungsautor gewesen sein.

Nintendo Switch Hardware-Revision verbessert doch mehr als nur den Akku

Ende September 2018 waren vereinbarte Arbeiten erfüllt und die weitere Entwicklung wurde in die Hände von Black Tower Games in Tokio gelegt. Etwas verspätet kündigte Gun Media nun die Ultimate Slasher Edition des Spiels für die Nintendo Switch an.

Darum geht es in Friday 13th: The Game

„Friday 13th: The Game“ ist ein asymmetrisches Third-Person-Survival-Horror-Spiel, das in den Achtzigerjahren an verschiedenen Orten rund um das fiktive Camp Crystal Lake spielt. Bis zu acht Personen können in einer Sitzung gemeinsam spielen. Ein Spieler wird zufällig zu Jason und muss die übrigen Spieler jagen, die versuchen verschiedene Aufgaben zu erfüllen, um zu entkommen.

Nintendo Switch In Japan erscheint eine Tsum Tsum-Version der Konsole

Die Ultimate Slasher Edition enthält alle DLCs

Bei der Version für die Switch handelt es sich um die Ultimate Slasher Edition. Diese Version enthält alle derzeit erhältlichen DLCs, Singleplayer-Herausforderungen, jeden erhältlichen Skin für Jason und einen Modus, mit dem ihr die Hütte genauestens erkunden könnt.

„Friday the 13th: The Game – The Ultimate Slasher Edition“ ist für den PC, Xbox One, PS4 und jetzt für die Nintendo Switch erhältlich. Den Titel könnt ihr für 39,99 Euro im Nintendo E-Shop kaufen.