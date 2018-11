Forza Horizon 4 - Größte Erweiterung der Forza-Reihe namens Fortune Island angekündigt

Forza Horizon 4 erhält eine Erweiterung, die alles in den Schatten stellen soll, was es bisher in puncto Forza-Expansions gab. Der DLC Fortune Island erscheint noch in diesem Jahr.

Während des Xbox Fanfest: X018 gab es eine Neuankündigung zu Forza Horizon 4. Der Autorennspaß von Microsoft und Playground Games wird eine Erweiterung erhalten, die den Namen Fortune Island trägt.

Es verschlägt die Spieler inhaltlich in den Norden der fiktiven britischen Inseln, wo sie extremen Wetterbedingungen und Landschaften ausgesetzt sein werden. Die Entwickler sprechen von der größten Erweiterung, die es je in einem Forza Horizon gegeben hat. Die Spieler werden unter anderem unter den Polarlichtern fahren, was ein überwältigender Eindruck werden dürfte.

Die Erweiterung wird rund 35 US-Dollar kosten und ein Teil des Forza Horizon 4 Expansions Bundle sein. Falls ihr die Ultimate Edition des Spiels oder das Ultimate Add-ons Bundle besitzt, müsst ihr für die Erweiterung nichts zahlen. Für Abonnenten des Xbox Game Pass gibt es einen Rabatt von 10 Prozent.

Ein Release-Datum gab es zudem obendrauf. So soll Forza Horizon 4: Fortune Island am 13. Dezember 2018 für PC (Windows 10) und Xbox One erscheinen.

Special zu GymkhanaTEN!

Übrigens gibt es noch die fünf Ford-Custom-Built-Wagen von Ken Block obendrauf, die aus dem GymkhanaTEN bekannt sind. Die Wagen 1977 Ford GymkhanaTEN, F-150 Hoonitruck und dem 1993 Ford Escort Cosworth Group A werden bald nach und nach für alle Car-Pass-Besitzer freigeschaltet. Im November folgen zudem für alle Spieler der 1965 Ford Hoonicorn Mustang V2 und der 2017 Ford Fiesta RS, während im Dezember der 2016 Ford GymkhanaTEN Focus RS RX freigeschaltet wird.

