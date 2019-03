Fortnite - In Zukunft könnt ihr Ingame-Käufe rückgängig machen

Habt ihr schon einmal einen Kauf in „Fortnite“ bereut? In Zukunft soll solcher Ärger mit einem neuen Feature vermieden werden. So habt ihr kurz Zeit, um den Ingame-Kauf unter den richtigen Bedingungen rückgängig zu machen.

Fortnite gehört zu den erfolgreichsten Battle-Royale-Spielen, die dieser Planet zu bieten hat. Die Einnahmen generiert der Free-2-Play-Titel zu großen Teilen aus den Ingame-Verkäufen von V-Bucks und damit auch Skins und Emotes. Aktuell gibt es kein System dahinter, das einen Fehlkauf für den Kunden kurzfristig beheben könnte.

Dementsprechend schnell gab es einen Aufschrei auf Reddit, als einige User in der japanischen Version von „Fortnite“ ein Dialogfeld entdeckten, das vor jedem Kauf aufploppt. In diesem müssen die Käufer noch einmal bestätigen, dass sie den Kauf auch wirklich abschließen wollen.

Fortnite Epic Games adaptiert scheinbar Respawn-System aus Apex Legends

Rückgabe nur für schnelle Spieler

Das konnten die Macher von „Fortnite“ nicht unkommentiert lassen. Sie schrieben einen Kommentar in dem Thread. Demnach würden sie auch für die westliche Version des Battle-Royale-Spiels bereits an einer ähnlichen Mechanik arbeiten. Mit dieser hätten User fünf Minuten nach einem Kauf Zeit, um diesen wieder rückgängig zu machen. Gesetz dem Fall, sie haben sich zwischen Kauf und Rückgabe nicht schon in ein neues Match gestürzt. Wann diese Maßnahme eingeführt wird, ist nicht bekannt.

Das andere System, das schon jetzt in Japan an der Tagesordnung ist, wird mit der dort umgekehrten Einstellung von X und O auf der PlayStation 4 begründet. In der japanischen Kultur wird das X als Ablehnung verstanden. Mit dem Kreis werden dort stattdessen Eingaben bestätigt. Durch die zusätzliche Bestätigung wollen die „Fortnite“-Entwickler dort sichergehen, dass es zu keinerlei versehentlichen Eingaben kommt.