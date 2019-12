Fortnite - Wo bleibt das Winterfest? Das müsst ihr über die Schneekarte wissen

Der Battle-Royale-Shooter „Fortnite“ hat ein neues Update erhalten. Doch die Spieler wundern sich nun, dass es noch keine winterlichen Festlichkeiten gibt. Wo bleibt das Winterfest also?

Vor einiger Zeit haben einige Dataminer die Schneekarte geleakt, die die gesamte Fortnite-Karte passend zum nahenden Winterfest in Schnee hüllen sollte. Zudem wurden einige kosmetische Items erwartet, die sich an Weihnachten anlehnen. Doch auch mit dem aktuellen Update, das heute erschien, fehlt das Winterfest-Event komplett.

Im Grunde kennen wir solch ein Event schon aus 2018, weshalb sich das neue Winterfest wohl an den Geschehnissen aus dem letzten Jahr anlehnt.

Wann startet der Winter durch?

Nun dachten alle, dass das Event gestern oder heute live geht, doch dem ist nicht so. Das Update 11.31 hat bislang keinerlei Festlichkeiten im Gepäck.

© HypeX

Ein paar Hinweise gibt es allerdings schon, dass das Event nicht zeitgleich mit dem Update online gehen muss. Bei dem Event Fortnitemares wurde das Event erst später live geschaltet. Es ging dann einige Stunden später online. Es könnte also sein, dass es schon heute so weit ist! Am besten haltet heute die Augen offen, denn mit ziemlicher Sicherheit dürfte es heute im Laufe des Tages live gehen.

Mit dem Winterfest 2019 soll uns jedenfalls eine ominöse Winterfest-Kabine zugänglich gemacht werden. Außerdem wurde die oben verlinkte Schneekarte geleakt. Die neue Winterfest-Kabine könnt ihr auf dem nachfolgenden Bild erkennen. Aber was es damit auf sich hat, erfahren wir erst, wenn das Event online ist.