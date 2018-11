Fortnite - Winter Royale-Turnier lockt mit 1 Mio. US-Dollar Preisgeld

Epic Games kündigt ein neues Fortnite-Turnier namens Winter Royale an. Darin wollen die Entwickler die E-Sports-Tauglichkeit des Battle-Royale-Shooters testen. Insgesamt 1 Mio. US-Dollar Preisgeld könnt ihr gewinnen.

Bereits Mitte des Jahres verkündete Entwickler Epic Games den hauseigenen Battle Royale-Shooter Fortnite mit mehreren E-Sports-Turnieren und insgesamt 100 Millionen US-Dollar Preisgeld zu unterstützen.

Das spielinterne Turniersystem wird in Kürze mit einem neuen Update bedacht, das den Shooter für eine wettkampftaugliche PvP-Erfahrung bereit machen soll. Über das neue System sollen im kommenden Jahr die Teilnehmer des ''Fortnite World Cups'' ermittelt werden. Als Test-Event lockt das ''Winter Royale''-Turnier Ende November mit einer Million Dollar Preisgeld.

Fehlerbehebungen und Pop-up Cups

Erst im vergangenen Monat veröffentlichte Epic Games das Turniersystem für Fortnite, welches allerdings noch mit zahlreichen Problemen zu kämpfen hatte. Mit dem Update V.6.30 hätte man allerdings bereits zahlreiche Fehlerbehebungen durchgeführt, verraten die Entwickler im offiziellen Blog.

So soll die Spielersuche endlich richtig funktionieren: Ihr landet also künftig nur noch in Matches mit Gegnern, deren Gesamtpunkte ähnlich sind, um ein forderndes PvP-Erlebnis zu erhalten. Außerdem arbeitet das Team weiterhin an der Verbesserung des Turniersystems.

Neu sind zudem die sogenannten Pop-up Cups, die im Events-Tab des Spiels zu finden sind. Dabei handelt es sich um Online-Turniere mit bestimmten Spieleinstellungen:

„Stellt sie euch als ein Gegenstück zu den wettkampforientierten, zeitlich begrenzten Modi vor, in denen wir umfassende Spielanpassungen in einem fordernden PvP-Umfeld testen können.“

Rotierende Regeln und Beschränkungen sollen innerhalb der Pop-up Cups für eine frische Spielerfahrung sorgen. Um zu sehen, welche Optionen funktionieren und welche nicht, ist Epic Games allerdings auf das Feedback der Spieler angewiesen.

Winter Royale lockt Ende November mit fettem Preisgeld

In 2019 werden die Entwickler über das Turniersystem im Spiel erstmals den Fortnite World Cup abhalten. Dafür geht Ende November das Test-Event „Winter Royale“ an den Start, das den Qualifikationsvorgang des World Cups simulieren soll.

Die Test-Events setzen sich aus zwei Teilen zusammen, für die insgesamt Preisgelder von 1 Million US-Dollar bereitgestellt werden: Die Winter-Royale-Qualifikationsspiele und das Winter-Royale-Finale. Bei den Qualifikationsspielen habt ihr die Gelegenheit, euch auf der Bestenliste zu platzieren. Dabei zählt euer höchster Punktestand, den ihr in den Event-Abschnitten erzielt habt.

Die besten Teilnehmer aus Nordamerika und Europa schaffen es in die Vorauswahl und werden zum Winter-Royale-Finale eingeladen. An der Qualifikationsrunde können alle Spieler von Fortnite teilnehmen, diese startet hierzulande am 24. November und bietet euch 24 Stunden Zeit, euch im Spiel zu beweisen. Das große Europa-Finale findet dann vom 30. November 2018 bis zum 01. Dezember 2018 statt.