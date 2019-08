Fortnite - Was bringt der neue Battle Pass in Season 10?

Wenn ihr euch fragt, ob es im neuen Battle Pass in „Fortnite: Season X“ wieder Skins, Emotes, Sprays und weitere kosmetische Items freizuschalten gilt, dann seid ihr hier goldrichtig. Die Inhalte des Battle Pass sind bekannt.

Fortnite Season 10 wurde heute hochoffiziell angekündigt. Passend dazu gab es einen knackigen Story-Trailer, der erst einmal auf das Thema zur neuen Saison einstimmt. Falls ihr diesen noch nicht gesehen habt, dann schaut ihn euch unbedingt an:

Die neue Season soll heute an den Start gehen. Und mit der neuen Saison X in „Fortnite: Battle Royale“ gibt es selbstredend wieder einen brandneuen Battle Pass, der mit kosmetischen Items lockt und die eine oder andere spezielle Belohnung bereithält. Wir haben euch alle wichtigen Infos diesbezüglich zusammengefasst und geben einen Überblick darüber, was ihr vom Battle Pass erwarten dürft.

Das müsst ihr über den Fortnite-Battle-Pass in Season 10 wissen:

Der Season-Pass wird wie gewohnt 950 V-Bucks kosten, das sind umgerechnet 9,50 Euro.

Es gibt ganze 100 Belohnungen: Darunter Gleiter, Skins, Emotes, Lackierungen und mehr!

Beim Kauf des Battle-Pass-Season-10 erhaltet ihr umgehend den Skin: Catalyst und X-Lord

Wenn ihr den Battle Pass während der Season X auf Level 100 bringt, erhaltet ihr das begehrte Outfit Ultima Knight.

Das könnt ihr in der 10. Saison im Battle Pass erwarten:

Der Ultima Knight könnte sich zu einem häufig gespielten Skin entpuppen. Er erinnert an einen mächtigen Ritter in bedrohlicher Rüstung. Da wird die Spitzhacke kurzerhand zum massiven Streithammer, den eure Feinde fürchten werden. Hier seht ihr den Skin:

© Epic Games

Doch als wäre dieser und die anderen Outfits, die ihr auf dem Aufmacherbild sehen könnt, nicht schon Anreiz genug, gibt es unter anderem noch einen Gleiter, der wie ein Drache aussieht. Das hätten wir uns zwar eine Season früher zum Staffelfinale von Game of Thrones gewünscht, aber wir wollen ja mal nicht knauserig werden! So sieht er aus:

© Epic Games

Was meint ihr? Gefallen euch die Belohnungen oder ist das kein Ansporn, wieder Fortnite anzuwerfen? Mehr zum Thema Fortnite Season X erfahrt ihr hier:

