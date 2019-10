Fortnite - Wann geht Fortnite wieder online? Leak deutet auf Datum

Mit einem gehörigen Knall hat sich Fortnite erst einmal von allen Spielern verabschiedet. Es hat sich ausgespielt, „Fortnite“ ist down. Das alles verzehrende Schwarze Loch hat sich dem Battle-Royale-Spiel angenommen und die Spieler stellen sich nun die Frage aller Fragen: wann geht „Fortnite“ wieder online?

Fortnite Die Fans rasten aus: So reagieren die Fans auf „das Ende“

Obgleich es bis zum derzeitigen Standpunkt noch keine offiziellen Informationen gibt, wann die 11. Season oder „Fortnite“ mit dem 2. Kapitel zurückkehrt, gibt es einen Leak, der schon jetzt auf das Ende des Endes hindeutet.

Aller Voraussicht nach wird es erst am morgigen Dienstag so weit sein. Die normale Downtime, die im Regelfall um die sechs Stunden andauert, greift hier ganz offensichtlich nicht. Immerhin ist das Spiel bereits länger als sechs Stunden offline.

Ein neuer Leak deutet nun auf das finale Startdatum hin. Der Dataminer Lucas7yoshi hat nun einen genaueren Blick auf die offizielle Webseite geworfen und sie ein wenig ausführlicher unter die Lupe genommen. Das Event „The End“, inklusive Downtime, soll scheinbar noch bis morgen um 12 Uhr mittags deutscher Zeit anhalten.

BREAKING:



I have independtly confirmed the authenticity of a discovery that points to "The-End" lasting until Tuesday, 6AM EST



This is not stuck in stone, this info is from https://t.co/0TDeMk7Bda code. pic.twitter.com/ElnNFKppWn