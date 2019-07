Fortnite - Teaser für Season 10 ist da, geht es Zurück in die Zukunft?

Steht Season 10 zu „Fortnite: Battle Royale“ bereits in wenigen Tagen in den Startlöchern? Epic Games plant womöglich einen Twist für Season X, die nun via Twitter angeteasert wurde.

Der Fortnite World Cup feiert gerade erst seinen erfolgreichen Abschluss, da veröffentlicht Epic Games schon direkt den ersten Teaser zu Season 10 des Battle-Royale-Königs.

Was nach dem übergroßen Mecha alles folgt, lässt sich bislang nur erahnen. Die Entwickler haben jedoch einmal mehr bewiesen, dass es ihnen nicht an Kreativität mangelt.

Eine Neuerung, die in Staffel 10 Einzug halten wird, steht ganz offensichtlich jetzt schon fest. Auch wenn sie am Ende eigentlich gar nicht so neu ist.

Season 10 in Kürze?

Auf dem ersten Blick sieht es wohl so aus, dass Dusty Depot ein Comeback feiert. Mehr gibt der erste Teaser noch nicht her, außer der Tatsache, dass sich das übergroße X wohl auf die die 10. Season „Fortnite: Battle Royale“ bezieht.

Jedenfalls können wir die intakten Lagerhallen aus Dusty Depot wohl schon bald wieder besuchen. Aus Dusty Depot wurde nämlich zwischenzeitlich Dusty Divot, wo die Ortschaft noch immer alles andere als intakt vorzufinden ist.

Aber welche Orte werden noch umgebaut? Bislang gibt es nur den Hinweis auf Dusty Depot. Wir werden allerdings schon bald erfahren, was noch so alles geplant ist. Immerhin soll die neue Saison schon am 1. August 2019 beginnen. Oder meint Epic Games mit dieser Aussage „denke zurück“ doch viel mehr an etwas Größeres, eine temporale Anomalie zum Beispiel? Womöglich werden die Spieler in Season X gar in die Vergangenheit zurück geworfen und sie bringen die allererste Karte wieder auf die Bildschirme – also ein „Zurück in die Zukunft“, Teil 1 sozusagen?

Schon bald werden wir mehr erfahren und zwischenzeitlich könnt ihr euch die Zeit mit einer Partie „Fortnite“ auf der Nintendo Switch, PS4, Xbox One, dem PC oder auf Mobile-Devices vertreiben.

