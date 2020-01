Fortnite - Streamer Ninja bekommt nun tatsächlich seinen eigenen Skin spendiert

Der bekannte Streamer Ninja erhält am morgigen Freitag seinen eigenen Skin in „Fortnite“. Dabei handelt es sich um die erste prominente Persönlichkeit, die in Epic Games Battle-Royale-Shooter auf diese Art und Weise verewigt wird.

Zwar gab es seit dem Release von Fortnite: Battle Royale bereits zahlreiche unterschiedliche Skins im Spiel, die für Echtgeld beziehungsweise die sogenannte Ingame-Währung namens V-Bucks im Shop erworben werden konnten, bekannte Streamer bekamen bis jetzt jedoch keine eigenen „Fortnite“-Skins spendiert, obwohl der Wunsch danach groß war.

Doch genau dies ändert sich jetzt, da der weltweit bekannte Streamer Tyler „Ninja“ Blevins von Entwickler Epic Games in Kürze im Spiel verewigt wird. Neben dem eigentlichen Skin, der Ninja mit seinen charakteristischen blauen Haaren darstellt, erhalten Käufer außerdem die Ninjaklingen, das Emote Ninjastil und die Spitzhacke Zwillingskatanas.

I've dreamt of having a skin in Fortnite since I started playing the game. Today, my dream becomes reality. Get the Ninja Fortnite Skin in the Epic store Thursday 6 p.m. CST-Sunday 7 p.m. Don't forget to use code NINJA! #NinjaSkin #EpicPartner pic.twitter.com/xTn9UlbkGI — Ninja (@Ninja) January 15, 2020

Ab wann ist der Skin verfügbar?

Ab dem 17. Januar um 01:00 Uhr morgens könnt ihr den Ninja-Skin im Shop von „Fortnite“ erwerben. Sonderlich lange solltet ihr euch dabei aber nicht Zeit lassen, dass dieser lediglich bis Montag, den 20. Januar um 02:00 Uhr morgens angeboten wird. Anschließend könnt ihr euch den Skin also nicht mehr sichern.

Wie teuer der Ninja-Skin letztendlich ausfallen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Doch es kann davon ausgegangen werden, dass Epic Games die Ingame-Inhalte nicht allzu günstig anbieten wird. Schließlich handelt es sich dabei um einen zeitlich begrenzten Skin, der einen der bekanntesten und erfolgreichsten Streamer überhaupt darstellt.

I will say this, it took way too long for Epic to add an influencer skin, let alone a @Ninja skin.



These skinny developers from North Carolina finally woke up.



Firm handshakes Ninja. — Dr Disrespect (@drdisrespect) January 15, 2020

Zwar handelt es sich dabei um den ersten Skin, der auf einem bekannten Streamer basiert, doch dieser wird definitiv nicht der letzte seiner Art bleiben. Epic Games verriet zu diesem Thema:

„Auch in Zukunft erwarten euch im Rahmen der Ikonen-Reihe aufregende Zusammenarbeiten. Freut euch unter anderem auf Loserfruit, TheGrefg und weitere Creators aus der Spiele-, Musik- und Unterhaltungsbranche.“

Was haltet ihr von solchen Skins? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.