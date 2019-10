Fortnite - Spieler beklagen Tod ohne Grund an einigen Stellen der neuen Map

Die störenden Todeszonen sind in „Fortnite“ zurück. An einigen Stellen sterben die Spieler nun ohne Grund einfach aus dem Nichts. Diese Bugs regen die Spieler auf, aber sie sind nicht das erste Mal im Spiel.

Die neue Karte in Fortnite: Chapter 2 bringt den Spielern viel Freude, da Epic Games eine neue Map mit vielen neuen Hotspots verbaut hat, während nur wenige Ortschaften aus der alten Karte übernommen wurden.

Doch neben neuen Features wie Angeln und Bootfahren oder der Möglichkeit, Waffen an Werkbänken aufzustufen, gibt es auch ein paar Negativpunkte, die das 2. Kapitel mit sich gebracht hat.

Fortnite Alle Orte im Überblick: Das ist die neue Map in Season 1, Kapitel 2

Seit dem Release des Updates beklagen die Spieler ein paar äußerst fragwürdige Tode. Und nein, es liegt ausnahmsweise mal nicht daran, dass sich ein „schlechter Spieler“ über jemanden aufregt, der besser war, oder dass ein Cheater durch die Luft flog. Viel mehr gibt es jetzt wieder die bekannten Todeszonen in „Fortnite“.

Diese Todeszonen sind so gefährlich, dass ihr umgehend euer digitales Avatarleben verliert, wenn ihr sie betretet. Wie das am Ende aussieht, könnt ihr in einer Szene von TimTheTatman sehen:

THERE ARE DEADZONES IN THE MAP LOLLLLLL @FortniteGame pic.twitter.com/7hAB449WJf — timthetatman (@timthetatman) October 15, 2019

Falls ihr also sterbt, ohne erfindlichen Grund dafür zu erkennen, könnte es womöglich an diesem Umstand liegen. Und tatsächlich ist das hier nichts Neues. Denn es gab diese „Deathzones“ bereits in der Vergangenheit in einigen Seasons.

Ihr solltet in der Nähe von der Frenzy Farm also eure Augen offenhalten oder diesen Punkt erstmal meiden. Es könnte sein, dass Epic Games diese Bugs relativ schnell in den Griff bekommt. Aber bis es so weit ist, wundert euch nicht.

Also strange bug where you just randomly die for no reason 😅😅😅 pic.twitter.com/OMTDsJK8Qs — LG SypherPK (@SypherPK) October 15, 2019

Fortnite: Kapitel 2 ist für die PS4, Xbox One, Nintendo Switch, den PC und mobile Endgeräte verfügbar.

Fortnite Battle Pass Kapitel 2, Season 1: Diese Inhalte stecken drin