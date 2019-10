Fortnite - So findet ihr den Buchstaben F für die Quest in der Neuen Welt

Die neue Karte von „Fortnite: Kapitel 2“ hat eine neue Reihe an Quests an den Start gebracht. Eine Aufgabe erfordert dabei viel Sucherei, doch diese möchten wir euch mit dieser Hilfestellung ersparen. Hier findet ihr den Buchstaben F.

Das 2. Kapitel in Fortnite angebrochen und womöglich seid ihr bereits auf die Quest gestoßen, die euch zu einem Buchstaben F schickt. Falls ihr keine Ahnung habt, wo ihr diesen suchen sollt, dann haben wir die Lösung für euch in unserem Guide vorbereitet.

Wer suchet, der findet!

Eine Mission in der Neuen Welt schickt euch auf die große Suche nach einem Buchstaben. Wie immer müsst ihr die halbe Karte absuchen nach dem Buchstaben, doch wir haben das bereits für euch erledigt und erklären euch genau, wo ihr ihn finden könnt.

Wo gibt es Buchstabe F (Letter F)? Um alle acht Challenges zu meistern, müsst ihr den Buchstaben F irgendwo im Ladebildschirm suchen. Wo befindet sich der Buchstabe also? Ihr müsst euch nach Lazy Lake begeben. Und hier in der Nähe ist er zu finden, wir haben es hier auf der Karte für euch eingetragen:

Ihr müsst also im Osten von Lazy Lake auf den kleinen vorsprung steigen, der sich direkt unterhalb von der Straße befindet, die aus Lazy Lake herausführt. In der Nähe des Baums und dem Stein liegt der Buchstabe dann versteckt und so könnt ihr die aktuellen Herausforderungen meistern.

