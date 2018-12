Fortnite - Season 7: Neue Skins und Creative-Modus

Ein Fortnite-Spieler ist vor der offiziellen Ankündigung auf die neuen Skins zu Season 7 gestoßen. Thematisch schienen sie zu passen und die Outfits erinnerten an die offiziellen Teaser. Zudem wurde der Creative-Modus enthüllt.

Update, 16:15 Uhr:

Epic Games hat den brandneuen Creative-Modus enthüllt, der Teil der Season 7 sein soll. Er soll bereits am morgigen Donnerstag erscheinen und sollte ursprünglich im Rahmen der Game Awards 2018 angekündigt werden. Besitzer des Battle Pass haben eine Woche vor allen anderen Zugriff auf den Modus.

Spieler können in ihm eigene Spiele, Rennen und Level erstellen und diese mit Freunden zusammen zocken. Epic Games erklärt, dass man damit sein "Traum-Fortnite" erstellen könne. Dies soll auf einer kleinen Insel geschehen, die privat ist und ständig gespeichert wird.

Ursprüngliche News:

Wie sehen die neuen Skins in Fortnite: Battle Royale Season 7 aus? Das ist für viele die wichtigste Frage beim Start einer neuen Saison. Immerhin sind die Entwickler von Epic Games für ihre Kreativität bei den Outfits bekannt und im Durchschnitt finden die Spieler Gefallen an den neuen kosmetischen Inhalten. Die ersten Bilder wirken recht vielversprechend.

Fortnite Season 7: Neue Outfits

Im Normalfall ist es so, dass die neuen Skins erst zum Start der neuen Saison vorgestellt werden. Doch mit Saison 7 sollte es ganz offensichtlich ein wenig anders kommen. Ein vermeintlicher Leak zeigt schon jetzt, wie die neuen Kostümierungen aussehen.

Verantwortlich für die Einsicht zeigt sich in diesem Fall der Weltkonzern Apple. Im iOS-Store gab es kurz eine neue Grafik zu sehen, die zuerst von Twitter-User FortTory entdeckt wurde. Er hat den untenstehenden Screenshot gemacht und ihn mit der Welt geteilt.

Mit den neuen Outfits wirbt Apple für Season 7 im App Store. Zu sehen sind drei Skins. Allem voran ist einer der Skins optisch an den Weihnachtsmann angelehnt. Das passt zum angekündigten Setting. Es soll immerhin schon bald sehr eisig werden in Fortnite: Battle Royale laut Epic. Zudem passt der mittlere Charakter rein äußerlich zum Umriss auf dem ersten Teaser und die linke Figur zum Pendant auf dem zweiten Teaser.

Trotzdem handelt es sich hierbei nicht um eine offizielle Bestätigung, da die Daten im App Store nicht mehr eingesehen werden können. So oder so müssen wir nur noch wenige Tage Geduld aufweisen, dann startet die 7. Saison in Fortnite: Battle Royale durch!