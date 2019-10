Fortnite - Im Schwarzen Loch verschlungen, aber ihr könnt jetzt cheaten und Mini-Game freischalten

Wenn ihr eine Partie „Fortnite: Battle Royale“ spielen möchtet, ist das aktuell nicht mehr möglich. Epic Games bereitet ihr Spiel auf die neue Saison oder gar ein neues Kapitel vor. Derweil hat ein Schwarzes Loch das Spiel und sämtliche Inhalte verschlungen. Fortnite ist kaputt.

Fortnite neigte sich dem „Ende“ entgegen. Zurück bleibt nichts außer die finstere Leere und das Unbekannte. Was nach dem Nichts folgt, weiß bislang noch niemand. Doch während ihr auf das alles verschlingende Schwarze Loch starrt und auf das große Danach wartet, könnt ihr euch die Zeit mit einem Cheat-Code vertreiben. Was man eben so macht in einem Schwarzen Loch.

Fortnite Warum der Battle-Royale-Titel kein Kinderspiel ist!

Fortnite ist kaputt

Falls ihr es kaum erwarten könnt, wieder über die Insel abzuspringen und dem gewohnten Battle-Royale-Alltag nachzugehen, müsst ihr euch noch etwas gedulden. Derweil lässt sich der nachfolgende Cheat eingeben, um ein Mini-Game freizuschalten.

Das ist zwar nicht dasselbe wie Battle Royale, aber immerhin! Ihr könnt den Cheat eingeben, wenn ihr in der Lobby seid oder auf das Schwarze Loch starrt. Eine abgewandelte Form von Space Invaders lässt euch gegen Durr Burgers und anderes Ungeziefer aus dem All antreten.

Um den Cheat und damit das Burger-Game auf dem PC zu aktivieren, müsst ihr den Konami Code eingeben:

Hoch, Hoch, Runter, Runter, Links, Rechts, Links, Rechts, B/X, A/O, Start oder Eingabe

Fortnite Neues Emote Full Tilt bringt den Naruto-Run ins Spiel

So wappnet eure Pizza und bekämpft das Böse in der Galaxis! Wir wünschen viel Spaß beim Erreichen des Highscores. Wann die Season 11 startet, ist bislang noch nicht bekannt. Aber die Community geht davon aus, dass es sich bei Season 11 um eine ganz neue Karte handelt. Andere Stimmen sprechen von Fortnite: Kapitel 2, einem ganz neuen Fortnite-Spiel. So oder so wird es etwas großes Neues geben. Wir dürfen gespannt sein.

Wie das Ganze aktuell aussieht, könnt ihr hier im Livestream aus der Leere verfolgen: