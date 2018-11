Fortnite - Profi-Spieler stirbt nach Turnier

Der schwedische Fortnite-Profi Bogdan Akh ist tot. Das bestätigte sein Teamkamerad auf dem offiziellen Twitter-Account. Zusammen spielten sie kurz zuvor bei einem Turnier mit.

Der nur 21 Jahre alte schwedische Fortnite-Profi Bogdan Akh ist tot. Er verstarb in der Nacht vom 28. Oktober auf den 29. Oktober, wie sein deutscher Teamkamerad Dominik "RazZzero0o" Beckmann auf Twitter bekanntgab.

Das Duo war anlässlich der TwitchCon zusammen in San Jose unterwegs, um dort an einem Fortnite-Turnier teilzunehmen. Dabei belegten sie insgesamt einen respektablen 18. Platz, waren das zweitstärkste europäische Team und gewannen insgesamt 10.000 US-Dollar.

Spieler planten noch eine Reise

Die beiden hätten sich zwei Monate lang intensiv auf das Turnier vorbereitet, erklärte Beckmann auf Twitter. Dabei seien sie extremst gestresst gewesen, weil sie fürchteten, auf den Reisekosten sitzen bleiben zu müssen.

Um diese wieder reinzuholen, musste das Duo zumindest in die Finalspiele kommen - was ihnen auch gelang. Die beiden seien zutiefst erleichtert gewesen und hatten mit dem zusätzlichen finanziellen Puffer geplant, nach Abschluss des Turniers sorgenfrei einige Sehenswürdigkeiten zu besichtigen.

Würdigung für Bogdan Akh

Akh soll in der Nacht davor aus bislang unbekannten Gründen verstorben sein. Beckmann habe am Morgen versucht, Akhs Arm zu bewegen, weil dieser auf seine Seite des Bettes gerollt war. Dabei stellte er den Tod seines Teamkameraden fest.

Beckmann hielt den Tod seines Partners aus Respekt vor dessen Familie öffentlich unter Verschluss. Er werde ihn als eine "sehr nette und lustige" Person in Erinnerung beibehalten. Um ihn zu würdigen, hofft er darauf, dass die Entwickler Akhs berühmten Spruch „Back To Lobby“ als Emote in Fortnite einbauen.

Damit dies gelingt, startete er eine Petition, bei der um eine Unterschrift bittet.