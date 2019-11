Fortnite - Profi-Spieler bricht nach Perma-Ban in Tränen aus und erhält Zuspruch von Ninja

In einem neuen Video auf seinem knapp 2-Millionen-Abonnenten starken YouTube-Kanal gesteht der Profi-Spieler Jarvis, dass seine Nutzung von Aimbots in dem Battle-Royale-Game Fortnite zu einem dauerhaften Ausschluss aus dem Spiel geführt haben. In einem emotionalen Ausbruch entschuldigt sich der 17-jährige mehrfach für sein Vergehen.

Fortnite Warum der Battle-Royale-Titel kein Kinderspiel ist!

Hierbei sei zunächst gesagt, dass Jarvis die Aimbots wohl nicht in kompetitiven Spielen nutzte, sondern auf einem alten Zweit-Account im Solo-Modus. Die darüber veröffentlichten Videos mit denen er, laut eigener Aussage, seine Zuschauer nur unterhalten wollte, führten nun wohl zu seinem lebenslangen Ausschluss aus „Fortnite“.

In dem unten stehenden Video beteuerte er, dass er nicht ahnte mit dieser Aktion dauerhaft aus dem Spiel ausgeschlossen werden zu können und bricht im Laufe seiner Ausführungen in Form mehrfacher Entschuldigungen und Schuldeingeständnisse in Tränen aus.

Später verschriftlichte er seine in dem YouTube-Video getätigten Aussagen noch einmal auf Twitter und macht deutlich, dass er seinen Fehler verstanden hätte und sich bei jedem bedanken möchte, der ihn unterstützt.

I’m going to take accountability for my actions and I understand completely why this has happened, I just wish I had known how severe the consequences were at the time and I would have never thought about doing it. I love all of you who still support me, this is not the end.