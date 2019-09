Fortnite - Neues Emote Full Tilt bringt den Naruto-Run ins Spiel

Am gestrigen Tag hat der Naruto-Run wohl ein neues Hoch in puncto Bekanntheit erlangt. Sämtliche Medien berichten über den Naruto-Runner, der beim Area 51-Raid live durchs Bild gehuscht ist, während ABC1 News gerade ihren Report von vor Ort gedreht hat.

Netzkultur Wird heute Area 51 gestürmt? Erster Naruto-Runner auf Kamera festgehalten

Ein Meme, das wohl in die Annalen der globalen Internetkultur eingehen wird. Sogar Spiele-Publisher wie 2K haben sich an dem Meme-Festival beteiligt und ihre eigene Version vom Raid auf Area 51 geteilt:

Und sogar Epic Games hat entsprechendes Material geliefert. Allerdings gehen sie gleich einen Schritt weiter und implementieren den Naruto-Run als neues Emote in ihrem Battle-Royale-Shooter Fortnite.

Ihr habt richtig gehört, fortan werdet ihr die Möglichkeit haben, mit dem Emote namens Full Tilt wie ein Ninja durch die Straßen zu sausen. Wenn ihr das Emote aktiviert, legt der Charakter die Arme nach hinten und flitzt von dannen wie beim bekannten Ninja-Run von Naruto eben.

Wie das aussieht, seht ihr am besten selbst:

Zoom into the unknown 💨



The new Full Tilt Emote is available in the Item Shop now! pic.twitter.com/KXQGQWE7qZ