Fortnite - Die neuen Skins verwandeln euch in einen wunderschönen Schmetterling

In „Fortnite“ gibt es endlich wieder Nachschub in Sachen Skins. Der Shop wurde gleich mit zwei Paketen bestückt, die euch auf das Schlachtfeld des Battle-Royale-Hits als schickes Insekt abspringen lassen.

Fortnite hat nicht nur wegen seiner neuen Spielmechaniken das Battle-Royale-Genre durchgeschüttelt und erobert. Auch die zahlreichen Inhalts-Updates mit immer neuen Skins sorgen dafür, dass die Spieler am Ball bleiben. Jetzt haben die Entwickler bei Epic Games gleich zwei neue Skins nachgeschoben.

Im Shop von Fortnite lassen sich jetzt genau zwei neue Skins finden, die die Namen Flutter und Pillar tragen. Statt wie in Season 9 bisher üblich, in eine eher futuristische Richtung zu gehen, sind die neuen „Fortnite“-Skins eher klassisch und orientieren sich dabei an Insekten.

Diese neuen Skins erwarten euch im Shop von Fortnite

Diese neuen Skins machen euch zu einem Insekt in Fortnite. © Epic Games

Flutter ist zunächst der Skin, den ihr hier auf der rechten Seite im Bild sehen könnt. Damit werdet ihr zu einem bunten Schmetterling samt Flügeln, die als Rucksack ausgerüstet werden können. Im Hintergrund steht dann der „Fortnite“-Charakter mit dem Skin Pillar, der - wie der Name schon sagt - eine Raupe darstellen soll.

Für den zweiten Skin gibt es dann eine Spitzhacke im passenden Design. Beide Skins sind für 1200 V-Bucks, der Ingame-Währung von „Fortnite“, im Shop des Battle-Royale-Spiels zu haben. Werdet ihr zuschlagen oder lassen euch die Skins eher kalt?

