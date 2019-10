Fortnite - Neue Karte bestätigt? Battle-Pass-Trailer ist bereits geleakt worden

Der Battle Pass-Trailer zu Season 11 von „Fortnite“ ist geleakt worden. Anscheinend erwarten uns im 2. Kapitel einige Neuerungen - samt frischer Karte!

Die Fortnite-Community steht derzeit Kopf. Der Grund dafür ist der bevorstehende Start der 11. Season oder Kapitel 2. Um darauf gebührend aufmerksam zu machen und eine ordentliche Portion Hype zu generieren, hat Epic Games den Battle-Royale-Shooter seit Sonntag vom Netz genommen.

Was kommt als Nächstes?

Genauer gesagt, ist im Spiel ein riesiges Schwarzes Loch aufgetaucht, das alles und jeden verschlingt – gezockt werden, kann derzeit also nicht.

Viele Infos oder Details, wie es weitergehen wird, gibt es zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls nicht. Doch laut einiger Leaks wird bereits am heutigen Dienstag die 11. Season starten und „Fortnite“ mit dem 2. Kapitel mit einem großen Knall zurückkehren.

Doch zuvor dürfen sich Spieler auf den geleakten Trailer zum kommenden Battle Pass freuen.

Bringt Season 11 eine neue Karte?

Der kurze Teaser-Trailer scheint tatsächlich eine neue Karte zu zeigen. Denn die bisher bekannte Map verfügt über kleine Inseln (samt Leuchtturm), zwischen denen sich die Spieler in dem kurzen Clip eine Verfolgungsjagd liefern. Möglicherweise wird uns das derzeit noch vorherrschende Schwarze Loch also wirklich in eine neue Welt verfrachten, die unter anderem mit zahlreichen neuen Features und Fortbewegungsmitteln winkt.

Laut Trailer könnt ihr zum Beispiel sogar Angeln, falls euch während einer Battle-Royale-Runde mal langweilig werden sollte. Außerdem wird der neue Battle Pass wieder zahlreiche frische Skins mit sich bringen.

Eine Kernaussage des Trailer ist, dass es fortan deutlich mehr Möglichkeiten geben wird, um zu Leveln. Dazu gibt es verschiedene Wege wie das Ausschalten eines Gegners, das Looten einer Kiste, dem Abbau von Ressourcen oder durch Angeln. Außerdem könnt ihr ab der neuen Season Gastanks zum Explodieren bringen und dadurch mit ein wenig Glück gleich mehrere Gegner ins Jenseits schicken.

Ab ins kühle Nass

Überhaupt scheint das Element Wasser in „Fortnite“ noch deutlich wichtiger zu werden. So sehen wir zum Beispiel einen Spieler, der kopfüber von einer Klippe in einen kleinen Fluss springt. Durch die Boote könnten deutlich mehr Gefechte auf dem kühlen Nass ausgetragen werden.

Diese Dinge sind uns in dem Teaser-Trailer aufgefallen:

Leuchtturm mit vielen kleineren Inseln

Motorboote

Neue Skins

Angeln

Spieler versteckt sich in Müllcontainer

Kopfsprung von Klippe in einen Bach

Spieler nutzen Hüpfstäbe (Pogo-Stick) in Form des Lamas

Ausgeschaltete Kameraden können getragen werden?

Was fällt euch in dem Teaser-Trailer noch auf? Schreibt uns unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.