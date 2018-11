Fortnite - Myteriöser Würfel explodiert: Sichert euch einen besonderen Rucksack

Ab sofort könnt ihr euch in Fortnite eine Miniatur-Ausgabe des mysteriösen Würfels in Form eines Rucksacks sichern. Dafür müsst ihr im Vorfeld allerdings drei Aufgaben erfüllen. Wir erklären euch, wie diese Herausforderung genau aussieht.

Ihr erinnert euch sicherlich noch an den mysteriösen Würfel, der plötzlich in der Spielwelt von Fornite: Battle Royale aufgetaucht war und Spieler vor ein Rätsel stellte?

Genau dieser Würfel ist am gestrigen Abend um 19 Uhr innerhalb eines einmaligen Events zersprungen und schleuderte Spieler in eine andere Dimension. Hier konnte ein riesiger Schmetterling beobachtet werden, der sich schließlich in unzählige kleinere Schmetterlinge zerteilte. Anschließend folgte eine Zwischensequenz in der zu jedem Spieler ein eigener Schmetterling flatterte und sich auf deren Finger absetzte. Danach ging es wieder in die ursprüngliche Dimension zurück.

Sichert euch den "Kleinen Kevin"

Nun steht ab dem heutigen Montag, den 05. November 2018, eine neue Herausforderung zur Verfügung, bei der ihr eine Miniatur-Ausgabe des Würfels als Rucksack erhalten könnt. Dieser Würfel-Rucksack wird von Entwickler Epic liebevoll als Lil' Kevin (kleiner Kevin) bezeichnet.

Loggt euch dazu bis heute Abend um 19 Uhr bei Fortnite ein. Anschließend habt ihr bis kommenden Sonntag, den 11. November um 19 Uhr Zeit, die Herausforderung zu meistern.

Diese Aufgaben müsst ihr im Vorfeld erfüllen, um den Rucksack zu erhalten:

Absolviert 15 Spiele in Fortnite: Battle Royale

Sammelt 5.000 Erfahrungspunkte

Überlebt 500 Gegner

Habt ihr diese drei Aufgaben erfüllt, könnt ihr euch den Rucksack in eurem Spind abholen und erhaltet eine wirklich coole Erinnerung an das Live-Event.

