Fortnite - Keine Lootboxen mehr: Upgrade der Loot-Llamas fortan durchsichtig in Rette die Welt

Die Lootboxen fallen praktisch weg in der Zukunft von Fortnite: Rette die Welt. Die bisherigen "Upgrade Llamas" weichen den "X-Ray Llamas". Die neuen Lamas zeigen dem Spieler vor dem Kauf an, was sich im Inneren verbirgt. Damit fällt der Glücksspielfaktor weg.

Fortnite möchte sich der Lootboxen scheinbar ganz entledigen. Die bekannten Loot-Llamas, die es im Spielmodus Rettet die Welt gibt, werden künftig keine Lootboxen mehr im eigentlichen Sinne darstellen. Die V-Buck-Llamas in X-Ray-Llamas umgewandelt. Der Spieler erhält vor dem Kauf die Möglichkeit, einen Blick in das Loot-Llama zu erhaschen.

Keine Lootboxen mehr!

Im Kern fällt der Glückspielfaktor also weg, die Spieler kaufen nur das, was sie auch wirklich sehen und müssen nicht auf den Zufall vertrauen, dass ihr gewünschtes Item enthalten ist. Und wenn das aktuelle Llama nicht zusagt, dann heißt es Warten bis zum nächsten Tag, bis neue Pakete in der Rotation sind.

Die Änderung tritt mit Update 7.30 in Kraft. Die bisherigen "Upgrade Llamas" fallen also weg und werden ganz einfach durch "X-Ray Llamas" ersetzt. Der Preis bleibt jedoch derselbe, ein Loot-Llama kann also immer noch mit 50 V-Bucks aufgemöbelt werden.

Idealerweise erhalten alle Spieler fünf Gutscheine für ein X-Ray Llama, demnach kann das neue Feature von jedem vorerst getestet werden. Aber Obacht: X-Ray-Llamas können nicht mehrfach gekauft werden, wie es bei "Mini Llamas" und "Event Llamas" der Fall ist, die wiederum für Ingame-Materialien erhältlich sind.

Bei einem Kauf tritt ein Duplikat-System in Kraft, das vorerst ermittelt, welche Items einer Seltenheitsstufe (und Kategorie) sich im Besitz des Käufers befinden. Dann wird allem voran erst mal eine Waffe ausgespielt, die sich noch nicht im Besitz befindet, bevor es zu Duplikaten kommen kann, wenn sich alle Waffen einer Seltenheitsstufe (und der Kategorie wie zum Beispiel Schrotflinten) bereits im Besitz des Spielers befinden.

Wie eingangs erwähnt bleibt der Battle-Royale-Modus von dieser Änderung unberührt, dieses Feature gibt es nur in Fortnite: Rette die Welt.