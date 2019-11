Fortnite - Kapitel 2, Saison 1 wird wegen Feiertage verlängert

Wie im letzten Jahr wird Epic auch in diesem Winter die eine oder andere Überraschung aus dem Hut zaubern. Für die nahenden Festlichkeiten wurde die 1. Saison aus dem 2. Kapitel nun verlängert.

Im Normalfall dauert eine Fortnite-Season immer rund 10 Wochen an. Doch die aktuelle Fortnite: Kapitel 2, Saison 1 wird dieses Mal verlängert.

Wie lange genau die 1. Season nun andauern wird, hat Epic Games zwar noch nicht final bestätigt, aber sie soll mindestens bis Februar nächsten Jahres andauern.

Das Winterfest naht!

Sie haben in einer Meldung darauf aufmerksam gemacht, dass sie im letzten Jahr einiges für die Holiday-Season in petto hatten. Doch in diesem Jahr soll es sogar noch ein wenig mehr werden.

Darunter fallen „neue Gameplay-Features, kostenlose Belohnungen und eine Live-Experience“, die die Spieler auf keinen Fall verpassen sollten. Und damit das Holiday-Update entsprechend lange gespielt werden kann, verlängern sie die 1. Saison nun bis in den frühen Februar hinein.

In einem aktuellen Update kehren zudem die täglichen Herausforderungen zurück, während fortan sogar DirectX 12 unterstützt wird. Hier könnt ihr die vollständigen Patchnotes einsehen.

