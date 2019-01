Fortnite - HighDistortion schlägt Ninja: Erster Spieler mit 100.000 Kills

Obgleich Ninja, mit bürgerlichen Namen Tyler Blevins, erst kürzlich als erster Spieler die 5000 Siege in Fortnite: Battle Royale feiern konnte, hat er beim aktuellen Kopf-an-Kopf-Rennen gegen MSM-Spieler Jimmy "HighDistortion" Moreno nun den Kürzeren gezogen. Beide Spieler befanden sich in einem spannenden Rennen, wer als erster Spieler wohl die 100.000 Abschüsse im Battle-Royale-Modus von Fortnite einstreichen würde.

Fortnite Ninja schafft als erster Spieler 5.000 Siege

Ninja konnte das Leaderboard lange Zeit anführen. Doch nun hat sich HighDistortion als schneller erwiesen, der live während seines Streams auf Twitch nun die 100.000 Kills erreichte. Eine beachtliche Leistung, zu der ihm sogar sein Konkurrent Ninja via Social Media gratulierte. Ninja schreibt sportlich:

"Herzlichen Glückwunsch an die Legende HighDistortion, der als erster Spieler in der Welt 100.000 Kills erreicht hat. Werde auch bald da sein ;)"

HighDistortion hat sich ebenfalls zu diesem Meilenstein geäußert:

"Ich weiß, 100.000 Eliminierungen mögen einigen nichts bedeuten. Für mich ist es jedoch eine Ansammlung dessen, was ich in der Zeit seit meinem ersten Kill bis hin zur 100.000 alles erreicht habe. Seit ich nicht an Fortnite interessiert war vor 15 Monaten über den ganzen Weg entlang bis dahin, wo ich jetzt heute bin. Vielen Dank an Epic Games und all meinen Fans."