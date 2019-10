Fortnite - Guide: Alle Orientierungspunkte auf der neuen Karte in Kapitel 2 finden

Auf der Karte von „Fortnite“ gibt es zahlreiche Orte, die von euch entdeckt werden möchten. Als Belohnung für eure Mühen winken Erfahrungspunkte und eine deutlich bessere Map-Kenntnis. Damit ihr bei der Suche nicht ganz alleine seid, haben wir euch eine Karte mit allen bekannten Orientierungspunkten zusammengestellt.

Im Rahmen der 1. Season des 2. Kapitels (Season 11) hat Epic Games seinem Battle-Royale-Shooter Fortnite eine völlig neue Karte spendiert. Entsprechend gibt es zahlreiche neue Orte und Locations zu erkunden, die nebenbei noch ordentlich Erfahrungspunkte einbringen.

Vor allem von den sogenannten Orientierungspunkten, die euch bei der Orientierung und Navigation auf der Map helfen sollen, gibt es in der bunten Spielwelt viele verschiedene. Außerdem bringt euch jeder entdeckte Ort auf der Karte zusätzlich 2.000 XP ein. Damit bietet sich die Suche geradezu an, um euren Battle Pass zu leveln. Zu Beginn der ersten Runde in der 1. Season ist die gesamte Karte allerdings noch verdeckt. Während sich die benannten Orte hinter den ??? befinden, gibt es für die Orientierungspunkte hingegen keine Markierung, weshalb ihr genauer hinsehen solltet.

Eine der ersten Herausforderungen (Challenges) in der 1. Season besteht darin, dass ihr auf der Karte insgesamt zehn Orientierungspunkte finden sollt.

Nachfolgend haben wir euch die 13 benannten Orte (Points of Interest) wie Lazy Lake oder Steamy Stacks sowie die verschiedenen Orientierungspunkte auf der Map von „Fortnite“ aufgelistet.

Points of Interest

Craggy Cliffs

Dirty Docks

Frenzy Farm

Holly Hedges

Lazy Lake

Misty Meadows

Pleasant Park

Retail Row

Salty Springs

Slurpy Swamp

Steamy Stacks

Sweaty Sands

Weeping Woods

Alle Orientierungspunkte

Pristine Point Hydro 16 Stumpy Ridge (Klamme Klippe) Risky Reels E.G.O. Barracks (E.G.O.-Kaserne) Gorgeous Gorge Basislager Golf FN Radio Stromschnellen (Rapids Rast) The Orchard (Ostgarten) Lake Canoe (Seekanu) Hilltop House (Hügelhaus) Lazy Lake Island (Lazy Lake-Insel) E.G.O. Staging Post (E.G.O.-Stützpunkt) Camp Cod E.G.O. Hangar Mount F8 Crash Site (Absturzstelle) Base Camp Hotel (Basislager Hotel) Shipwreck Cove (Schiffsbruch-Bucht) Gelbe Stahlbrücke Coral Cove Homely Hills Lockie's Lighthouse (Lockies Leuchtturm) E.G.O. Science Station (E.G.O.-Forschungsstation) Weather Station (Wetterstation) E.G.O. Comm Tower (E.G.O.-Sendeturm) Eye Land (Aug-Land) Elendsviertel Grüne Stahlbrücke Violette Stahlbrücke Logjaw-Sägewerk Eistüten Imbisswagen Geheimer Bunker Basislager Foxtrot Fork-Knife-Imbiswagen Nette Aussicht Pizza Petes Imbisswagen Pfannenkuchenfestung Rote Stahlbrücke Blaue Stahlbrücke Compact Cars Kapitäns Karpfens Lieferwagen Stack Shack Zapplerteich Rainbow Rentals Plumberton

Hinweis: Wir übernehmen keine Garantie für die Vollständigkeit der Map und werden unsere Karte aktualisieren, sobald wir weitere Orte gefunden haben. Solltet ihr Locations entdeckt haben, die wir nicht verzeichnet haben, dann schreibt uns doch gerne unterhalb in die Kommentare.

