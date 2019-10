Fortnite - Goldfisch entpuppt sich als tödliche Waffe, sie macht 200 Schaden

Was hat es mit dem mythischen Goldfisch in „Fortnite: Kapitel 2“ auf sich? Wir verraten euch alles, was ihr zum sagenumwobenen Goldfisch wissen müsst.

Nanu, was haben wir denn hier im hiesigen Tümpel entdeckt? Nichtsahnend wollten die Spieler in Fortnite lediglich ein paar Waffen, Munition und etwas Essbares aus dem Teich von nebenan fischen, doch der Fang sollte sich als besondere Überraschung entpuppen.

Wir wussten bereits, dass wir all diese verschiedenen Gegenstände in Fortnites Gewässern finden, doch ein goldener Fisch ist etwas Neues. Davon ließ Epic Games bislang nichts verlauten, weshalb die Spieler erst einmal große Augen bei diesem Antlitz machten.

Mythischer Goldfisch im Spiel entdeckt

Aber was ist dieser goldene Fisch und was bringt er? Dieser ultraseltene Gegenstand hat die eine oder andere Überraschung auf Lager. Allem voran sieht er aus wie ein Pokal, eine Trophäe und ihr benötigt ihn für ein Achievement in Kapitel 2, Season 1. Dieser Fisch ist nämlich der „Mythische Goldfisch“, den ihr suchen müsst.

Der mythische Goldfisch wurde bereits von einigen Spielern gefunden, wie iOllek in seinem Video demonstriert. Und der Fisch kann als Wurfobjekt verwendet werden. Tatsächlich lässt sich das Item sogar auf Feinde schmeißen, die euch in den Weg kommen. Das macht den Goldfisch also zu einer tödlichen Waffe!

Im Video von Fortnite-Creator iOllek sehen wir, wie der Goldfisch im Demomaterial von zero_pulse auf feindliche Spieler geworfen wird, die im Anschluss ins Nirvana geschickt werden. Das Video könnt ihr nachfolgend einsehen:

Wider allen Gerüchten teilt der Goldfisch exakt 200 Schaden aus, wie iOllek in seinem Video beweist. Leaks und andere Magazine sprachen bislang von 90 Schaden, doch das ist demnach nicht korrekt. Ihr könnt eure Feinde also mit einem Schlag ausschalten. Um das entsprechende Achievement zu erhalten, müsst ihr einen Feind mit dem mythischen Goldfisch bewerfen und ihn treffen oder selbst von einem ausgeschaltet werden.

Es handelt sich um folgende Achievements:

No one will believe you caught this – Caught a Mythic Goldfish (1)

Sleep with the Fishes – Eliminated by a Mythic Goldfish (1)

Trophy Hunter – Eliminated an opponent with a Mythic Goldfish (1)

Aber wie kann ich einen Goldfisch angeln?

Einige Spieler wie Redditor OldManHerman geben an, dass sie den Fisch beim Angeln in der Nähe von Misty Meadows entdeckt haben. Allerdings haben sie diesen nicht geangelt, sondern viel mehr in der Umgebung gefunden, wo dieser herumlag.

Doch das ist wohl nicht die Antwort, denn wenn ihr einen Fisch lediglich aufnehmt, kann die Herausforderung nicht abgeschlossen werden. Bei dem Fund handelte es sich wohl um die Angelbeute eines anderen Spielers. In der Tat kann dieser Fisch aus dem Wasser geangelt werden, doch er ist scheinbar verdammt selten.

Die Spieler zero_pulse und YTHMeik haben den mythischen Fisch mit den 6 Sternen unter einer Brücke in der Nähe von Slurpy Swamps (nördlich) in einem regulären Angel-Spot entdeckt.

Fraglich ist jetzt also, wieso der Fisch erst eine Woche nach Release entdeckt wurde. Ist der Fisch so selten oder wurde er erst nachträglich freigeschaltet? Letzteres ist wahrscheinlicher, da sich die Meldungen nun ab dem 21. Oktober um den mythischen Goldfisch herum häufen. Habt ihr ihn bereits gefangen und habt besonders lohnenswerte Punkte zum Angeln entdeckt? Teilt es uns gerne mit.

